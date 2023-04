Côte d’Ivoire : Une photo d’ Eunice Zunon avec un rappeur béninois fait jaser la toile

Eunice Zunon fait l’actualité présentement sur les réseaux sociaux. Des photos d’elle, publiées, en compagnie du rappeur béninois, Dibi Dobo, ont mis les internautes en branle pour songer à une nouvelle aventure de la Web-humoriste ivoirienne après son épisode avec Tenor.

Eunice Zunon a-t-elle trouvé un nouvel amour ?

Cela va faire bientôt un an que le couple d’artistes africains, Eunice Zunon - Tenor, le plus médiatisé, n’est plus ensemble. Une bagarre entre eux dans un hôtel en France, avait accéléré la fracture qui existait dans leur relation.

Chacun vit aujourd’hui sa vie comme il l’entend loin des réseaux sociaux. Ils se sont effacés un peu plus des différentes plateformes.

Cette discrétion n’est plus d’actualité du côté de la Web-humoriste ivoirienne. En effet, Eunice Zunon fait parler d’elle depuis quelques heures par les internautes.

Il a suffit tout simplement à la comédienne de publier une photo en compagnie du rappeur béninois, Dibi Dobo bras dessus, bras dessous, pour créer des suspicions.

Les internautes voient dans cette complicité entre la Web-humoriste et la star béninoise, un début de relation amoureuse.

Mais, après sa rupture avec Tenor, Eunice Zunon a déclaré ne plus avoir à faire avec un artiste pour une aventure.

Cependant, les images qui ont été postées par la Web-humoriste sont une action qu’elle a faite aux côtés du rappeur béninois en faveur de la communauté musulmane de ce pays.

‘’Notre action pour les personnes en jeûne et en carême, s’est trop bien passée, grâce à tous ces bénévoles qui ont effectué le déplacement, tous ces Guerriers. Le Bénin, à travers Dibi Dobo. Merci. On partagera la bénédiction ensemble. La vidéo sera bientôt disponible pour plus de détails’’, a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Quelques jours plus tôt, Eunice Zunon était au Togo pour un séjour dont les détails restent inconnus. Elle a même posté sur sa page, une photo prise à côté d’une cathédrale.