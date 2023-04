Crise "des datas" en Côte d'Ivoire : RHDP, PDCI et PPA-CI aux abonnés absents

Depuis plusieurs jours, une polémique fait bouger les vagues en Côte d'Ivoire. La crise "des datas" est au menu de tous les débats. Les consommateurs ivoiriens s'opposent à de nouveaux tarifs exorbitants appliqués par les opérateurs mobiles depuis le 6 Avril 2023.

Côte d'Ivoire : Où sont passés les députés proches de l'opposition ?

Dans ce grand tôlé général, on peut comprendre le silence des députés proches du pouvoir, vu qu'ils ne peuvent pas aller ouvertement contre les décisions du gouvernement.

Maintenant posons-nous la question sur le silence extraordinaire et ahurissant des députés proches de l'opposition. Comment est ce possible qu'aucun d'entre eux ne monte au créneau pour dénoncer cette situation et se poser en défenseur du peuple ?

Mais que font ils ? Où sont-ils ? Ils disaient être à l'hémicycle pour faire le contre-pouvoir. N'est ce pas eux qui devraient profiter de la situation pour se positionner ? Incroyable que dans un tel débat, on n'entende aucun d'eux. C'est le silence du quai.

Le seul député de Côte d'Ivoire qui a pu se démarquer et prendre corps et âme ce combat s'appelle Assalé Tiémoko, un député indépendant. Il n'a pas de parti politique, il n'a pas de groupe parlementaire. Mais il sait entendre le peuple et s'en faire le porte voix. Il en tire naturellement les dividendes politiques et gagne la sympathie de tous.

Cette affaire doit réveiller les consciences des masses laborieuses. Désormais, sachez à quoi sert le député. Si vous votez des individus à cause de leur propre personne, vous n'aurez personne pour vous défendre. Si vous votez des individus juste pour leur parti politique et sans vision, alors attendez vous à leur silence lors des grands débats concernant votre bien être.

Pour nombreux d'entre eux, cette question n'est pas d'ordre politique, elle ne mérite pas qu'ils s'y intéressent. Pourtant c'est là que nous avons besoin des députés, surtout ceux de l'opposition qui doivent profiter de ce genre de situation pour gagner le cœur des populations. Mais hélas, mille fois hélas. Nos amis sont aux abonnés absents.

Voulez-vous les voir ? Attendez lors des meetings populistes, les campagnes électorales et autres propagandes pour se battre entre eux. Sinon, pour l'instant, ils n'ont pas entendu parler de ce débat sur la crise des datas. Ils n'en savent rien.

Pauvre Côte d'Ivoire.

Ahouman Gaël Lakpa

Écrivain Ivoirien Auteur-Poète