Côte d'Ivoire : Me ZÉHOURI exprime sa solidarité aux chrétiens et musulmans du Loh-Djiboua

Le dimanche 09 avril 23, le délégué départemental PDCI-RDA Divo commune, Me ZÉHOURI Bertin Paul-Armand, par ailleurs Président de l’Observatoire pour le Développement, l’Amitié et la Prospérité Côte d’Ivoire ODAP-CI, a apporté son soutien à la communauté musulmane de la région du Loh-Djiboua en faisant un important don de vivres composés de sucre, de riz et de lait; le tout d’une valeur de symbolique de 4 millions.

Région du Loh-Djiboua : Communication totale entre les populations et Me Zéhouri Bertin

Les dons de Me ZÉHOURI, visaient à exprimer sa solidarité et son amitié, en cette période de jeûne, aux fidèles musulmans de la région du Loh-Djiboua.

Le Notaire-Conseil a convoyé plusieurs tonnes de vivres afin de permettre à ses frères musulmans de passer le Ramadan dans la prière et à l’abri de certaines pesanteurs sociales.

Ces dons ont été réceptionnés par plusieurs Imams et Guides religieux de la région, avec à leur tête son Eminence Imam central de la région du Loh-djiboua, El hadj Iman Mangani. Au-delà des mosquées, d’autres structures spécialisées régionales du PDCI-RDA ont également reçu des dons de Me ZÉHOURI.

Cette action s’inscrit dans la droite ligne de conduite du Flambeau du Loh-Djiboua, qui est de lutter contre la pauvreté et l’ignorance sous toutes ses formes.

Surtout qu’il a reçu mission de la part des détenteurs du pouvoir traditionnel (les chefs des différents cantons de la région), d’apporter aide et assistance à toutes les populations sans exclusive.

Quant aux bénéficiaires, ils ont remercié le président de l'ODAP-CI pour cet élan de solidarité et de bienfaisance avec sa présence continue à leurs côtés. Des prières et bénédictions ont été prodiguées à l’endroit du Flambeau mais également à toute son équipe.

Outre la solidarité envers les musulmans, la journée du dimanche 09 avril a vu la commémoration de la résurrection du CHRIST, et le peuple Chrétien, dans sa diversité, a traduit sa joie en célébrant la fête de Pâques.

Cette fête qui est une aubaine pour plusieurs peuples de consolider leurs liens de fraternité, a également permis à la communauté Baoulé de la région du Lôh-Djiboua de partager un repas au "maquis le Baoulé de DIVO". Cette fête fut rehaussée par la présence surprise de Me ZÉHOURI Bertin à l’espace Baoulé de la ville.

Très émus, c’est avec des chants et des pas de danse que le public a accueilli le référent politique du PDCI-RDA de la région du Lôh-Djiboua.

S’adressant au nombreux public visiblement heureux de son arrivée inattendue, l'invité surprise a remercié l’assistance pour l’accueil, non sans souhaiter une très bonne fête de Pâques à toutes les communautés autochtones et allogènes de la région.

Me Zéhouri n'a pas manqué de rappeler la nécessité de renforcer le climat de paix et de cohésion sociale dans le Loh-Djiboua.

Avec Sercom