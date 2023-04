Festival international de jazz : Le jazzman américain Kevin Eubanks à Abidjan

Le Festival international de jazz et des cultures africaines aura lieu en Côte d'Ivoire du 19 avril au 1er mai 2023. À l’issue d’une rencontre avec la presse, Constant Boty, le promoteur de l’événement, a annoncé l’arrivée du jazzman américain Kevin Eubanks.

Abidjan accueille le Festival international de jazz

En prélude au Festival international de jazz et des cultures africaines, Consty Boty a donné les grandes articulations de cet événement majeur qui se tiendra en Côte d’Ivoire du 19 avril au 1er mai 2023. Il faut noter les villes de Tiébissou, Man, Cocody, Yopougon, Grand-Bassam et Korhogo ont été choisies pour abriter le festival.

Cette première édition du Festival international de jazz et des cultures africaines est placée sous le thème “Jazz et jeunesse de Côte d’Ivoire pour la paix et le développement. Le Menekré Jazz Network, dirigé par l’international jazzman ivoirien Constant Boty, en organisant ce festival avec l’appui du département américain, de l’ambassade des États-Unis en Côte d‘Ivoire et du bureau de l’UNESCO Abidjan, veut renforcer les capacités de la jeunesse ivoirienne, consolider les liens d’amitié et de coopération entre les États-Unis et la Côte d’Ivoire. Et cela passe par des ateliers de formation, des rencontres d’échanges et des activités culturelles.

“Plusieurs artistes nationaux et internationaux, éducateurs et experts des médias prendront part aux activités. Le célèbre artiste américain Kevin Eubanks sera la tête d’affiche de cet événement”, a dit Constant Boty. Kevin Eubanks est un virtuose de la guitare, un compositeur prolifique et un artiste extraordinaire.

Outre cette grande star du jazz américain, la japonaise Yayoi Ikawa est également attendue pour le festival. Le jazz rencontrera le zouglou avec la présence du groupe VDA. Dobet Gnahoré figure aussi dans la liste des artistes programmés. Constant Boty ne se fera pas prier pour livrer un spectacle haut en couleurs aux festivaliers. Jahelle Bonee (Côte d‘Ivoire) et Jenny Mezile seront aussi en attraction.

Après avoir félicité les initiateurs du Festival international de jazz et des cultures africaines, Mame Oumar Diop, chef du bureau UNESCO Abidjan, a indiqué que son organisation croit au pouvoir du jazz en tant que force de paix, de dialogue, et de coopération renforcée entre les peuples. Selon lui, c’est ce qui a conduit l’UNESCO a proclamé le 30 avril 2023 “Journée internationale du jazz”.

Dans la programmation du festival, il est prévu des concerts, des masterclass destinées aux artistes entrepreneurs, des séances d’enregistrement studio de Kevin Eubanks avec des musiciens locaux et des excursions touristiques.