France : Neymar dans le viseur de la justice française, ce qui lui est reproché

Neymar est dans le viseur de l'Autorité nationale des jeux pour avoir fait la promotion de ses parties de poker en ligne sur Twitch, une pratique interdite en France.

Neymar coeur d’une nouvelle polémique après sa dernière soirée poker

Le joueur brésilien, Neymar, blessé après un match de Ligue 1 en France, puis opéré de la cheville, suit tranquillement sa convalescence chez lui. Comme l'oisiveté est mère de tous les vices, l’attaquant du PSG passe le clair de son temps en train de jouer au poker en ligne. Ce passe-temps favori est mal vu par les services de l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) en France. En effet, la dernière partie, perdue par la star brésilienne à hauteur d’un million d’euros, a été retransmise sur sa chaîne Twitch et en partenariat avec Blaze, un opérateur qui n’est pas agréé en France.

De fait, les responsables de l’ANJ ont décidé de voir un peu plus clair dans cette affaire. Parce qu' il est interdit de participer à des parties de poker en ligne ou bien même de faire la promotion de ces parties de casino en ligne en France. Puisque les vidéos mises en ligne par le joueur de 31 ans, selon nos confrères de RMC, pourraient être considérées comme ‘’très dangereuses’’. À cause des montants impressionnants en circulation et du public très jeune qui les regarde notamment.

Cependant, les autorités cherchent à savoir si l’international brésilien était en France au moment où il s’adonnait à cette partie de de poker en ligne. L'intéressé n'y parle pas français et ne fait aucune référence à un public français; ce qui lui permettrait peut-être d'échapper à une sanction. Affaire à suivre donc…