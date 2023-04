Côte d'Ivoire : L’adjudant-chef major à la retraite Désiré Dakoury Gnabro, une vie au service de l'armée

L’Adjudant-Chef Major à la retraite Désiré Dakoury GNABRO est un ancien enfant de troupe de la 37ème promotion de l’EMPT de Bingerville. Apprenti mécanicien avion à l’Ecole d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air (EETAA), 95è promotion à Saintes en France, 1980-1982. Breveté mécanicien avion de l’Ecole Technique de l’Armée de l’Air (ETAA) de Rochefort en France, 1982- 1983. Mécanicien avion sur Alpha-Jet à la Base Aérienne de Bouaké,1983-1990. Parallèlement, il se passionne pour la presse et les relations publiques. En 1990, il change de spécialité à sa demande. Il est affecté au Service d’Information au ministère de la Défense, comme rédacteur à Echos des FANCI, organe officiel de liaison de l’Armée ivoirienne, dirigé par le Colonel OULE Gono Antoine.

Qui est l’adjudant-chef major à la retraite Desire Dakoury Gnabro ?

En 1993, il suit le stage de Fabrication à Fraternité Matin, en 1993, puis à la Rédaction dès 1995, au Service politique dirigé alors par Mme Eugenie DOUAYERE, avant d’être muté au Bureau d’Information et de Presse des Armée (BIPA) nouvellement créé en 1997, sous la direction du Colonel AKA N’goran, à l'Etat- Major des Armées. Plusieurs Chefs de Corps font appel à son expérience pour la création de bulletins de liaison, entre autres:

- Mamba-Info,1988, de la Base Aérienne de Bouaké (cette expérience qui a permis sa réorientation dans la communication)

- Fpm- Info, 1996, pour le Fonds de Prévoyance Militaire ;

- Bulletin du Marin, 1998, de la Marine nationale ;

- L’Aviateur, 2019, de l’Armée de l’Air.

En 1999, il devient Attaché de presse militaire du Chef de l’État, le Général Robert GUEÏ. La confiance lui est renouvelée, au Cabinet militaire du Président Laurent GBAGBO, sous le commandement du Colonel-Major Noël-Alain DABLE, 2000-2010, ainsi qu’à l’Etat-Major Particulier du Président Alassane OUATTARA, avec le Général de Corps d’Armée Michel GUEU (2011-2013) et le Général de Corps d’Armée DIOMANDE Vagondo (2013-2018). Durant près de 20 ans, il est responsable de la communication militaire, dans trois cabinets présidentiels, où il développe sons sens des relations publiques, de 2003 à 2010, en sa qualité de chargé des accréditations-Presse. Cette position privilégiée lui vaut aujourd’hui, en tant qu'un self- made-man, une expertise riche et variée, fruit des multiples rencontres professionnelles et humaines qui ont parsemées son chemin.

En 1991, il participe à un atelier sur le journalisme, organisé par l’Ambassade des Etats-Unis à Abidjan, au profit de plusieurs journalistes ivoiriens.

En 2001-2002, il est auditeur libre en 1ère année de Licence en Communication, au CERCOM, à l’Université d’Abidjan, expérience écourtée par la crise de 2002.

En Janvier-Avril 2007, il a suivi un stage en Imprimerie, Maquette et Infographie, en Belgique.

Dépuis avril 2019, retour à « la maison », dans l’Armée de l’Air, où le Général de Division Aérienne Alfred KOFFI, Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air, lui a confié les charges de Chef du Service de Presse et de Documentation.

Chevalier de l’ordre du mérite ivoirien, médaillé de la valeur militaire, et passionné d’histoire militaire, le conférencier est le fondateur et administrateur de la célèbre page Facebook dénommée « HISTOIRE ET BIOGRAPHIE » créée en 2016, avec les encouragements du Général de Corps d’Armée DIOMANDE Vagondo, alors Chef d’Etat-Major Particulier du Président de la République. Cette page fait de lui une référence nationale et internationale sur les réseaux sociaux, en matière de recherche et de valorisation de l’histoire de l’armée ivoirienne.

Ses nombreuses publications nous donnent régulièrement rendez-vous avec les grands noms, les bâtisseurs et pionniers de notre armée : OUATTARA Thomas d’Aquin, Moussa SANON, FOFANA Médiombo, OULAÏ ZAHOU Gaston, PEHOU Martin, Sam KOFFI, SY Ismaïla, Zézé BAROAN, Aimé BAROU, SANGARE Moulaye, BALOU Okrou, ZAGADOU, KOTOKLO, OUASSENAN et bien d’autres, Abdoulaye COULIBALY, Lamine Mohamed FADIKA...

A travers plusieurs expositions photos, et les diverses Journées portes ouvertes, l’Adjudant-Chef Major à la retraite Désiré Dakoury GNABRO, permet au grand public de visiter et explorer les chantiers des années 60-70-80-90, de l’Armée de Terre, la Marine nationale, l’Armée de l’air, et la Gendarmerie nationale.

En février 2019, le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed BAKAYOKO remarque le sérieux et la pertinence de son travail et lui confie l’organisation de sa première exposition photos à l’Ecole nationale de Police, dans le cadre du Salon international de la Sécurité. Le succès dépasse toutes les attentes.

En avril 2019, une nouvelle exposition initiée par le Général de Corps d’Armée Lassina DOUMBIA, Chef d’État-Major Général des Armées, lui est confiée au 80ème anniversaire de l’Empt, et remporte encore plus de succès, en présence du Président de la Pépublique SEM Alassane OUATTARA. La confiance lui est renouvelée, toujours par le Général de Corps d’Armée Lassina DOUMBIA, pour sa 3ème exposition, pendant la fête des Armées-2019. Il reçoit les félicitations du Premier Ministre, Amadou GON COULIBALY.

Récemment, il fut associé par le Colonel DEMBELE Bassaro, Chef de Corps, à l’organisation des premières Journées Portes Ouvertes de la Garde Républicaine de Côted’Ivoire. Il en assurera brillamment la direction artistique, et l’exposition photos, avec les félicitations du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le Général de Corps d’Armée DIOMANDE Vagondo, le 23 mai 2022. C’est la consécration.

En 2021, notre conférencier fut désigné par le Bureau d’Information et de Presse des Armées (BIPA) pour dispenser les premiers cours sur l’Histoire de l’Armée ivoirienne, au profit des stagiaires en Audio-visuel et communication.

C’est ce riche parcours professionnel et l’expertise dans le domaine de l’Histoire militaire ivoirienne de notre illustre invité qui font de lui la personne la mieux indiquée pour animer cette conférence.

Face à vous, sont présents, les Officiers stagiaires de l’École d’État-Major et de l’École de Perfectionnement des Officiers, ainsi que les Elèves-Officiers de l’École de Formation des Officiers.

Cette conférence se déroulera comme suit :

-D’abord la conférence proprement dite qui durera une heure ;

-Ensuite s’ouvrira la phase interactive entre le conférencier et l’auditoire pendant 30 mn.

Sur ce major, nous sommes prêts à recevoir vos enseignements.

Capitaine TRAORE ISSOUF

Modérateur.

NB: PRESENTATION DE L’ADJUDANT-CHEF MAJOR A LA RETRAITE DESIRE DAKOURY GNABRO. CONFERENCIER AU SEMINAIRE ANNUEL DE L’ACADEMIE DES FORCES ARMEES. 3ÈME CONFÉRENCE. THÈME : 《LES GRANDES FIGURES DE L’ARMEE IVOIRIENNE 》. ZAMBAKRO, LE 06 AVRIL 2023