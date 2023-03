Côte d’Ivoire: Des exercices militaires annoncés à Bouaké et Yamoussoukro

Les Forces armées de Côte d'Ivoire et les Forces françaises en Côte d’Ivoire conduisent régulièrement ensemble des exercices aériens appelés TOURACO. Le prochain de ces exercices se déroulera du 27 mars au 07 avril 2023, principalement dans la région de Yamoussoukro et de Bouaké.

Exercices aériens entre Forces armées de Côte d'Ivoire et Forces françaises dans les régions de Yamoussoukro et Bouake

Le prochain exercice entre Forces armées de Côte d'Ivoire et Forces françaises, verra la participation pour la partie ivoirienne des soldats 1er Bataillon de Commandos Parachutistes et de l’Unité de Commandement et de Soutien des FACI et des soldats français du 43ème BIMa. Les avions seront un avion de transport d’assaut C-130J et un avion de transport A400M français et un hélicoptère FENNEC.

Cette année, le thème sera celui de l’appui feu et du guidage aérien, dans le cadre de la montée en puissance de cette capacité au sein des armées ivoiriennes. Comme à chaque fois, aérotransport, aérolargage et appui feu seront au menu. Une nouveauté avec la mise en œuvre du guidage aérien par un détachement ivoirien de guideurs aériens tactiques avancés (GATA). 4 séances de saut en parachute seront également organisées, dont un de nuit. Un exercice de prise de zone aéroportuaire sera également joué.

La Côte d’Ivoire et la France partagent cette capacité d’intervention rapide et leurs forces armées s’entraînent donc ensemble pour pouvoir agir de concert au profit de la paix et de la stabilité en Afrique, « à tout moment ».