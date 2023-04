Côte d’Ivoire : Kevin Obin ridiculise une influenceuse camerounaise sur Life Tv

Kevin Obin au cœur d’une vive polémique sur la toile. Il a humilié au cours d’un numéro de l’émission La P’tite Sauce l’influenceuse camerounaise Stéphanelle. Cette dernière a également répliqué dans un live sur TikTok.

Kevin Obin en ‘’guerre’’ contre l’influenceuse Stéphanelle

L’avènement des nouvelles télévisions en Côte d’Ivoire a fait découvrir de nouveaux animateurs et chroniqueurs. Chacun avec sa touche personnelle.

Par exemple, sur la chaîne Life TV, les téléspectateurs ivoiriens ont découvert pour la première fois, le jeune Kevin Obin sur le plateau de l’émission Fashionista.

Au fur et à mesure, il a commencé à conquérir le cœur des aficionados de la télévision du magnat de la communication, Fabrice Sawegnon.

Avec son talent, il est propulsé quelque temps plus tard en tant que chroniqueur dans le Grand Talk aux côtés de Brice Anoh et d’autres chroniqueurs.

Le jeune présentateur ivoirien venu de France, a su faire encore ses preuves avant de se retrouver à la tête d’une toute nouvelle émission dénommée La P’tite Sauce avec une bande de nouveaux chroniqueurs à l’exception de Braising Girl.

Mais, ces derniers temps, Kevin Obin fait parler de lui. Pas en bien et fait face à des polémiques sur les réseaux sociaux. Il donne sans filtre son point de vue sur le physique des célébrités ivoiriennes ou étrangères.

Le présentateur a poussé une fois de plus le bouchon un peu loin en parlant de l’influenceuse camerounaise, Stéphanelle, au cours d’un numéro de La P’tite Sauce.

Ce qui a provoqué un tollé sur la toile, c'est quand Kevin Obin est revenu sur les propos de Stéphanelle qui disait qu’elle avait plus d’opportunités en Côte d’Ivoire qu’au Cameroun et qu’elle se sentait chez elle.

L’animateur a commencé à s’interroger. "Quand vous arrivez en Côte d’Ivoire là, quel travail vous faites, c‘est détective privé ? C’est où vous trouvez les opportunités et puis nous, on ne voit pas ? Mais quand vous arrivez, kooo il y a les opportunités, toi Stéphanelle excuse-moi, je n’ai rien contre toi, tu as fait chronique dans le Life Week-end, est-ce qu’on t’a rappelée ? Tu baillais seulement sur le plateau’’, se demande-t-il.

Avant de continuer : "Donc il y a opportunités en Côte d’Ivoire beaucoup et puis mes oncles sont encore au chômage. Moi, mes 3 oncles, ça fait 10 ans, ils passent des concours de police, jusqu’à leur âge a dépassé’’.

Au passage, le présentateur lance une pique à la starlette camerounaise. "Quand vous venez, on fouille dans vos poches, on vous secoue, on vous remue, ne serait-ce que pour voir 1 % de talent’’, dit-il.

La concernée elle-même a fait une sortie sur le réseau social chinois TikTok pour répondre au jeune Kevin Obin.

Dans un live, elle l’a traité d’homosexuel manqué. La réaction du présentateur télé ne va pas sûrement tarder.