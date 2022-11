Côte d'Ivoire: Bonne nouvelle pour l'animatrice Konnie Touré

Bonne nouvelle pour la belle présentatrice ivoirienne, Konnie Touré, qui vient de rafler un prix du côté de la Centrafrique.

Konnie Touré rafle un prix au festival Bangui Fait Son Cinéna

En plus de son immense talent d’animatrice et de présentatrice télé, qui ne souffre d’aucune contestation, la belle Konnie Touré a récemment fait montre de son talent d’actrice dans la série ‘’ Un homme à marier‘’. Une production cinématographique de la chaine Life Tv dans laquelle elle a joué le rôle principal. Et force est de constater que cela lui a porté chance puisqu'elle a décroché un prix en Afrique centrale. C’est Konnie Touré elle-même qui a donné l’information via un post sur sa page Facebook.

‘’Mes chères iKônes, je suis si fière de vous annoncer ce jour, que grâce à ma série Un Homme à Marier, je viens de remporter le prix de la meilleure interprétation féminine au 3ème festival Bangui Fait Son Cinéma en Centrafrique. Quel bonheur ! Cette nouvelle récompense internationale est tout à l’honneur de mon pays que je représente avec tout mon cœur. Il n’empêche, je garde toujours au fond de moi le sentiment que ce n’est que le début. Merci Seigneur ! Merci à tous !’’, a-t-elle indiqué.

Une information qui a bien évidemment suscité la réaction de plusieurs internautes qui n’ont pas manqué de lui envoyer des messages de félicitations. ‘’ Waouh que de joie pour toi, ma Konnie, que le Tout Puissant Dieu termine ce qu'il a commencé et que sa grâce soit toujours sur toi. Félicitations à toi ‘’, a commenté un internaute quand un autre écrivait: ‘’ Félicitations pour ce prix car l’excellence se mérite à travers la sincérité avec laquelle on travaille. Merci encore pour cette marque de considération envers nous tes fans. Bonne continuation à toi ‘’.