Danané: Un cadre convoie 500 électeurs, le député de Mahapleu bloque tout

Débuté le 19 novembre dernier pour prendre officiellement fin le 10 décembre 2022, le processus de révision de la liste électorale est très mis en mal dans la circonscription électorale de Mahapleu, à quelques 23 kilomètres de Danané, où un incident a "émaillé" le déroulement des opérations.

Danané: Un incident lié au convoyage des électeurs à Mahapleu et à Kpangouiné a " émaillé" l’enrôlement électoral

La révision des listes électorales est l'occasion tant attendue par certains candidats aux futurs élections législatives, municipales et régionales de mettre tout en œuvre pour rallier le maximum d'électeurs, constituer ainsi un électorat certain et acquis avant l'heure. A Mahapleu, le convoyage de plusieurs centaines d'étudiants acquis à la cause de Dr Tokpa, enseignant à l'Universté de Man, sur plusieurs lieux de vote de la sous-préfecture, a été très mal perçue par le député de Mahapleu / Zonneu, Kegban, Kegban Bernard, qui a opposé un refus de tout convoyage massif. Le Dimanche 27 Novembre dernier, dans le village Kpangouin (de la tribu Koalé), l'on a frôlé le pire.

Innocent, jeune de Kpangouin, nous recevant, dit être celui qui a appelé le député de la circonscription de Mahapleu/Zonneu. « C'est aux environs de 10 heures qu'une soixantaine de personnes étrangères ont fait irruption dans le village de Kpangouiné à bord de deux mini-cars. Nous apprenons de Kpea, chef de délégation, que ce sont des étudiants de Dr Tokpa de l'Université de Man. Des jeunes d'ethnies diverses (Gueré, Adjoukrou, Agni, Baoulé et Sénoufo) qui ne sont connus de personne chez nous, ont été convoyés pour prendre part à l'inscription sur la liste électorale. Choqué par leur présence massive, j'ai alerté le député Kegban qui nous a dit de les en empêcher. C'est ce que nous avons fait jusqu'à son arrivée», témoigne-t-il.

Le chef de village explique : « Je venais de Mahapleu pour des courses lorsque j'ai été joint au téléphone par Kpea Stanislas, enseignant à Man et fils de Kpangouin, m'informant que des étudiants de Dr Tokpa étaient en route pour Kpangouin pour prendre part à l'enrôlement sur la liste électorale. Je n'y ai vu aucun inconvénient du moment où cela permet de gonfler l'électorat de chez moi. Un émissaire du député Kegban m'a dit de faire arrêter l'opération. Ce que j'ai refusé parce que ne dépendant pas du député mais du sous-préfet qui a partagé mon avis. Dr Tokpa étant le secrétaire départemental du Rhdp de Mahapleu/Zonneu, je ne pouvais imaginer des couacs entre lui et le député qui est également du même parti politique. Il y a eu incident seulement à l'arrivée du député Kegban. Il a ramassé le matériel et froissé des documents. Les étudiants se sont aussitôt mis en colère. Un désordre indescriptible s'est emparé de ma concession où sont installés les agents», raconte-t-il.

Mr Singo, agent de CEI, déplore les violences qui ont émaillé l'opération de ce dimanche

« Ceux qui sont arrivés à bord des deux mini-cars sont des nouveaux majeurs, de 2004 pour la plupart. Le député Kegban a fait arrêter l'opération et a bloqué le matériel. Nous avons produit notre rapport que nous avons remis à notre commissaire. A cette heure, nous ne pouvons dire avec exactitude le nombre de pétitionnaires reçus. Même les papiers des nouveaux majeurs d'ici ont été emportés», a-t-il indiqué. Le suppléant Zanh Tobo Frédéric dément toute violence physique ou verbale faite par l'honorable parlementaire sur des jeunes gens.

« Nous avons seulement voulu l'application stricte et scrupuleuse des textes. On est d'accord que tout ivoirien âgé de 18 ans au moins et qui jouit de ses droits civiques peut s'inscrire sur la liste électorale de son choix mais il s'agit des circonscriptions électorales dans laquelle cet électeur a son domicile ou sa résidence. A Mahapleu, il s'est agi de gens estimés à près de 500 qui ont été convoyés et qui séjournaient dans la ville depuis 5 jours. C'est ça la transhumance politique qu' interdit le Code électoral», a-t-il expliqué.

Avant d'ajouter : « Ce qui vient d'être fait à Kpangouiné comme à Mahapleu est une inadmissible forfaiture. Le convoyage des requérants dans le but de disposer d'un vivrier électoral acquis à la cause des potentiels candidats, est désormais puni par la loi. Et c'est à nous de dire la loi et la protéger. Pour ce qui est de la violence prétendument faite par le député, c'est plutôt l'honorable Kegban qui a été bafoué par des jeunes loups. Dans nos rôles d'élus de la nation, nous avons escorté ces jeunes étudiants. Certains d'entre eux étaient dans nos véhicules. Où se trouve donc la violence du député ? », s'interroge-t-il.

Face à ces allégations concernant l’inscription massive d’Ivoiriens en dehors de leurs localités de rattachement, la Commission électorale indépendante (Cei), à travers son porte-parole Émile Ébrottié, a précisé que l'inscription sur la liste électorale de la circonscription de son choix porte seulement sur la circonscription dans laquelle le requérant a son domicile ou sa résidence depuis au moins six mois à la date de démarrage de la révision de la liste électorale.

Une correspondance de Sony WAGONDA.