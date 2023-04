Côte d’Ivoire - Hausse des coûts des datas: Des associations de consommateurs étaient informées

Pour de nombreux consommateurs en Côte d'Ivoire, l’on note un manque de respect envers les ivoiriens et l'Etat dans un contexte marqué par l’augmentation des coûts des datas. Qu’en est-il exactement?

Orange, MTN, Moov: Ce qu'il faut savoir sur les activités des téléphonie en Côte d'Ivoire

Les prix de l’internet coûtent-ils plus chers? Y a-t-il atteinte aux droits à l’éducation parce que Internet est inaccessible aux élèves, le gouvernement aurait augmenté les prix pour soutenir le développement de la 5G ou encore, les multinationales seraient-elles à la solde de l’étranger?

Autant de questions que se posent les consommateurs ivoiriens dans ce qui est devenu la crise de la tarification des datas en Côte d’Ivoire. Nous avons fait une analyse de ces questions

En effet, les plaintes des internautes relativement au temps pris pour faire le roll back après le rappel à l’ordre de l’ARTCI de revenir aux prix anciennement pratiqués, émeute la toile depuis plusieurs jours.

En appréciant la tarification de l'internet dans la sous région, il ressort que le coût du data est relativement proportionnel.

Au Sénégal, par exemple, l’offre d’entrée est de 100f pour 25Mo, soit 4f le Mo.

50f = 15Mo (3.33f/Mo) chez Orange et 30Mo chez free (1.67f/Mo).

500f = offre à 250Mo, offre à 300Mo et offre à 1,2Go (moyenne à. 1,4f/Mo)

Non-respect de la loi

Il a été question avec le 1er ministre de prendre le temps nécessaire pour procéder au roll back . Les opérateurs, après implémentation de Moov, ont demandé à l’ARTCI l’autorisation de revenir aux anciens prix, après une réunion le vendredi 14 avril dernier.

Ce retour n’est pas aussi aisé que l’on penserait. Il nécessite, en effet, plusieurs mois de travail des développeurs d'application et autres techniciens. Par exemple, chez MTN, c’est plus de 196 offres Data sur 381 Offres au total et un grand nombre de canaux de souscription: (105, 135, ….my MTN, Momo App) en plus des canaux relatifs au circuit de distribution.

Tout ceci pourrait empêcher d’exécuter un roll back immédiatement, selon un technicien de la maison qui a voulu gardé l’anonymat.

Selon lui, l’entreprise a travaillé pendant 2 mois sur l'offre qui a été publiée le 6 avril dernier.

Profits exorbitants

Le secteur des Télécom est le seul où il faut investir continuellement car la base d’abonnés augmente, les zones de couverture aussi : renouvellement des équipements, extension continue du réseau, nouvelles technologies.

Pour un profit de 10%, il faut un investissement de 15% en moyenne, selon les experts des télécommunications.. A titre d’exemple, ce sont plus de 65 milliards FCFA qui ont été investis en 2022 pour le réseau MTN CI. Pour un bénéfice de 24 milliards FCFA.

Certaines précisions sont également à apporter sur les coûts et bénéfices : sur 100f , 8f sont pour le circuit de distribution, 20f pour la TVA, 14f pour les taxes réglementaires + 30% du profit avant taxe payé à l’État.

Important à savoir : les autres secteurs sont à 25% du profit avant taxe payé à l'État. Part plus importante que celle des actionnaires de MTN.

Autres investissements, ces opérateurs sont de gros pourvoyeurs d’emplois. En moyenne, toujours selon notre source, c’est plus de 250 000 emplois directs et indirects contrairement aux entreprises comme Facebook / Tik Tok / WhatsApp qui, elles, ne payent aucune taxe en Côte d'Ivoire.

Orange et MTN sont-elles des Multinationales à la solde de l’étranger?

MTN, entreprise de droit ivoirien, ces opérateurs qui contribuent de façon très importante à l’économie ivoirienne, sont à majorité dirigées par des ivoiriens., comme Djibril Ouattara, CEO de MTN Côte d’Ivoire.

Dans le cadre de leur responsabilité sociétale, ils soutiennent significativement les communautés ivoiriennes, à travers leurs fondations respectives.

Depuis plus de 10 ans, c’est près de 8 milliards FCFA investis dans l’autonomisation des jeunes, des femmes, 200 salles multimédias installés en Côte d’Ivoire et des milliers de jeunes ont été formés au métier du numérique.

Manque de respect envers les Ivoiriens et l’Etat

Il ressort de nos investigations que depuis un an, ils ont consulté des groupements notamment les associations de consommateurs avant la mise à exécution de cette décision d'augmenter les tarifs des datas.

On se rappelle, il y a quelques années, ce sont près de 2 millions d’abonnés de la CEDEAO qui ont été éjectés de la base de données. Car leur identification étaient non conforme à la règlementation en vigueur).

Sur la question du réseau 5G, il n'y a pas de lien direct. Les offres n’ont jamais été impactées par la technologie. Notre source indique d’ailleurs que si le secteur n’est pas équilibré, aucun opérateur ne peut assurer la qualité et les investissements futurs notamment la 5G.