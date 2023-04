Grogne contre Orange, MTN et Moov: Internet deux fois plus cher à Abidjan qu’à Dakar et Yaoundé

D’après les experts, dans les pays avec une excellence infrastructure (4G ou 5G), ou fortement dépendant de la fourniture de données mobiles avec de nombreux fournisseurs concurrents, internet a tendance à coûter moins cher.

CEDEAO : Où est-ce qu'internet est le plus cher ?

Toutefois, dans les pays où les quantités de 2 à 5 Mo avec des expirations d’un jour ne sont pas rares, le prix d'internet est plus cher en multipliant de si petites quantités pour calculer le coût d’un gigaoctet.

La Côte est classée 5e pays avec l’internet le plus cher au sein de la communauté des États de l‘Afrique de l’Ouest (CEDEAO), selon un rapport du cabinet londonien Cable Co, concernant la tarification des données mobiles dans le monde en 2022.

Le prix moyen de l’internet dans le pays est de 3,06 dollars, soit plus de 1 800 FCFA le gigaoctet.

En tête des pays de la région, l’on retrouve le Togo avec 12,94 dollars en moyenne pour un giga-octet d’internet. En Gambie, au Cap Vert et au Burkina Faso, le giga-octet d’internet coûte respectivement 4,6 dollars et 3,83 dollars.

Concernant le Nigeria et le Ghana, ils ont les prix moyens de l’internet les moins chers dans la région, en dessous d’un dollar. 0,71 dollar pour le Nigéria et 0 ;61 dollar pour le Ghana.

La différence entre les coûts de l’internet au Togo (plus cher) et le Ghana (moins cher) est de plus de 12 dollars.

Notons que, bien que la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Sénégal aient des économies sensiblement comparables, le coût de l’internet est deux fois plus élevé à Abidjan qu’à Dakar et Yaoundé.

Au niveau des trois plus grandes puissances économiques du moment, le coût moyen du gigaoctet s’établit à 2,04 dollars pour l’Afrique du Sud, contre respectivement 0,93 dollars e 0,71 dollar pour l’Égypte et le Nigéria.

Source : Sikafinance