États-Unis : Les dernières paroles de Michael Jackson dévoilées plus de 10 ans après son décès

Cela fait bientôt plus de 10 ans que Michael Jackson est décédé dans son manoir. Plus de 10 ans après, un audio appartenant au roi de la Pop vient d’être dévoilé par un docteur. Dans cet audio, Michael Jackson avait un projet pour les enfants.

Michael Jackson : ‘’Je prendrai alors cet argent pour aider 1 million d’enfants’’

Le roi de la Pop, Michael Jackson est décédé le 25 juin 2009 à 50 ans, dans son manoir de Holmby Hills à Los Angeles, à la suite d'un arrêt cardiaque.

Une autopsie avait révélé que sa mort était due à une overdose d'anesthésiques administrés par son médecin. Ce dernier avait d'ailleurs été condamné à quatre ans d'emprisonnement pour homicide involontaire.

Plus de 10 ans plus tard, un audio appartenant à la star américaine inonde la toile. Michael Jackson se serait confié avant sa mort à un docteur dont l’identité est Conrad Murray.

Dans cet audio, le chanteur américain de tous les temps, couché sur son lit de malade, avait un grand projet pour les enfants du monde et en particulier ceux des Etats-Unis.

Parce que l’artiste était connu pour être l’ami des tout-petits. Il avait d’ailleurs fait construire un parc d'attractions dans sa résidence.

Et voici finalement ces derniers voeux. ‘’Nous devons être phénoménaux. Quand les gens quitteront mon show, je veux qu’ils disent : ‘’Je n’ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. C’est incroyable ! Il est le plus grand artiste au monde !’ Je prendrai alors cet argent pour aider 1 million d’enfants en leur construisant le plus grand hôpital au monde. Il sera appelé ‘Hôpital pour enfants de Michael Jackson’. Ils auront aussi une salle de cinéma, une salle de jeux. Les enfants sont déprimés’’, avait-il dit.

Le chanteur interplanétaire avait ajouté également : ‘’Dans les hôpitaux qui existent, il n’y a pas de salle de jeux, pas de salle de cinéma. Ils sont malades parce qu’ils dépriment. Leur esprit les déprime. Je me soucie d’eux, ce sont des anges. Dieu veut que je le fasse, et je vais le faire, Conrad. Je sais qu’il n’y a plus d’espoir. C’est la nouvelle génération qui sauvera notre planète. Je vais donc le faire pour eux et on s’en souviendra plus que mes performances. Mes performances seront là pour aider les enfants. Ça a toujours été mon rêve. Je les aime, parce que je n’ai pas eu d’enfance. Je ressens leur douleur, je ressens leur mal, je peux gérer ça. J’ai mal, tu sais ? J’ai mal’’.

Toutefois, l'authenticité de cet audio reste à être vérifiée. ça arrivait bien que c’est la voix du roi de la Pop, le médecin aura beaucoup à gagner.