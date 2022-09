Musique: Voici l'artiste préféré du rappeur français Booba

Samedi 3 septembre 2022, Booba a tenu en haleine plus de 81000 spectateurs du Stade de France dans un show exceptionnel à la hauteur de son talent et de son pedigree énorme. Mais avant ce spectacle de haute envergure, le Duc de Boulogne s’est confié dans une récente interview sur de nombreux sujets relatifs à sa carrière musicale et aussi sur l' artiste qui l’a inspiré.

Les artistes modèles de Booba

Dans l’antre du Stade de France samedi 3 septembre 2022, Booba a été monstrueux pour ce qui s’apparente à un clap de fin concernant sa carrière musicale. Tour à tour B20 a interprété tous ses classiques durant 2h 30 au grand plaisir de ses fans qui étaient naturellement en liesse.

Si B20 enchaîne des performances musicales de haute volée depuis plus de deux décennies déjà, c’est en grande partie grâce à des repères qu’il a eu dans son domaine. Dans un entretien que lui a accordé le magazine « Le Chroniqueur Sale « , Booba s’est exprimé à cœur ouvert sur son artiste préféré, toutes générations confondues.

« Mon artiste préféré, c’est Bob Marley. Il y a eu lui, Sade, Alpha Blondy, Michael Jackson, Madonna, Milli Vanilli, A-HA, Sting, Renaud », a lancé l’artiste de 45 ans.

D’autre part, le rappeur franco sénégalais s’est prononcé sur ses sources d’inspiration, « Franchement, l’inspi principale, c’est moi. C’est le monde autour de moi, ma vision du monde […] Je voyage beaucoup. Mon inspiration, c’est la vie », a fait savoir le rappeur.

Réputé pour l’originalité de ses textes emprunts de rimes, Booba confirme cette thèse: « Je suis sensible à l’écriture, aux rimes. Et chez tous ceux que je cite, il y a quand même du texte. »

Booba, un artiste sulfureux

Au-delà de son actualité musicale marquée par son dernier concert au Stade de France et ses confidences dans le Magazine « Le Chroniqueur Sale », Booba est également plongé depuis quelques mois dans une bataille médiatique avec les influenceurs en l’occurrence Magali Bredah.

L’auteur de « Petite Fille » est aussi en duel avec certains de ses confrères rappeurs, notamment Rohff . Ce combat est nourri chaque jour par des clashs à répétition sur les réseaux sociaux.