Cameroun : Une rumeur annonce Coco Emilia atteinte de maladie mentale

Coco Emilia serait très mal en point. C’est une information émanant d'une internaute qui affirme avoir reçu un fax sur l’état de santé de l’influenceuse.

Coco Emilia mal en point?

Les nouvelles qui parviennent du Cameroun concernant la femme d’affaires, Coco Emilia, ne sont pas agréables à entendre.

Depuis sa séparation d'avec le père de sa fille, l’homme d’affaires congolais, Francis Mvemba, Coco Émilia a disparu des réseaux sociaux. Son silence a même commencé à inquiéter ses fans.

Et voilà qu’une internaute vient de dévoiler les réelles raisons de la discrétion de Coco Emilia ou Biscuit de Mer sur la toile. D’après cette dernière dont les déclarations ont été relayées sur la page sociale camerounaise ‘’Bouillon Chaud’’, l’influenceuse camerounaise serait plongée dans une profonde détresse psychologique, souffrant notamment de troubles de la dépression.

L’internaute ajoute même que Coco Emilia serait actuellement hospitalisée pour recevoir les soins nécessaires à son rétablissement dans un centre de santé.

‘’J’ai eu un fax de maaa Mvemba (ndlr : surnom de Coco Emilia, en référence à son ex-mari Francis Mvemba). Apparemment, elle souffre de folie depuis des années et prenait des médicaments. Donc, elle avait arrêté un temps, ajouté à ça la dr0gue, et la famille le savait. Et apparemment, c’est dernièrement que paa Mvemba a su. On ne lui a jamais dit la vérité. Donc c’est ça qui a repris. C’est une proche qui m’a donné le fax (…). Elle est au CHU’’, explique-t-elle.

Cette révélation a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. même si les propos de l’internaute à ce sujet, doivent être pris avec des pincettes.

Dans tous les cas, beaucoup de personnes pensent que cette dépression de Coco Emilia, si c'est vrai, serait liée à sa déception amoureuse avec le diamantaire congolais, Francis Mvemba.