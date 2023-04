Ramadan 2023 : Un cadre d’Agboville offre des vivres aux musulmans

Les musulmans du monde entier ont entamé depuis plus de 3 semaines le mois de pénitence ou le Saoum en Arabe. Les fidèles musulmans ivoiriens ne sont pas en reste de ce qui fait partie du quatrième pilier de l’Islam. Chaque année, le jeûne pratiqué en période de Ramadan est l’occasion pour les uns et les autres de faire des dons en vivre, généralement du riz, du sucre, du lait, de l’huile, etc. à la communauté musulmane.

Ramadan 2023 : Ibrahim Diako offre des vivres à différentes couches sociales musulmanes d'Agboville

C’est dans ce contexte de charité que Ibrahim Diako, cadre d’Agboville a offert, les samedi 15 et dimanche 16 avril 2023, des vivres à travers une caravane à différentes couches sociales musulmanes de la ville. « Dans cette période de dévotion de la foi, j’ai voulu apporter ma modeste contribution aux populations musulmanes en jeûne. Mon objectif est de les soutenir en leur apportant des vivres afin de leur permettre de passer aisément ce mois de pénitence.

Ce sont plus de 3 tonnes de vivres composés essentiellement de riz, huile, lait et pâtes alimentaires qui ont été distribués à 300 familles à Agboville », a soutenu le donateur, à l’issue de la seconde édition de l’opération dénommée Agbo solidaire. Un geste qui, selon Ibrahim Diako, s’inscrit dans le cadre de son soutien habituel aux musulmans en période de jeûne. « Des chefs de communautés, présidents de jeunesse et des personnes vulnérables, tous musulmans vivant à Agboville n’ont pas été oubliés », a poursuivi le promoteur du tournoi de maracaña Agbo foot.

Reconnaissants, les récipiendaires ont traduit leur gratitude au candidat RHDP à la candidature à l’élection municipale 2023 à la mairie d’Agboville, pour son appui renouvelé à la communauté musulmane. En retour, les bénéficiaires ont formulé des prières de bénédictions à l’endroit de leur bienfaiteur, tout en demandant à Allah de l’assister dans tous ses projets et activités.

La fête du Ramadan sera célébrée probablement le vendredi ou samedi prochain.

Tizié TO Bi

Correspondant régional