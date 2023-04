Côte d'Ivoire - Recrutement et formation des agents de santé: Le SYNADSIO menace

De nombreux défis restent encore à relever dans le secteur de la santé en Côte d’Ivoire. Le SYNADSIO menace la trêve sociale si l'État ne revoit pas le mécanisme de recrutement et de formation des agents de santé.

Santé : L'application intégrale et consensuelle de la réforme hospitalière exigée par le SYNADSIO

Pour le Syndicat national des diplômés en soins infirmiers et obstétricaux de Côte d’Ivoire (SYNADSIO-CI), l’on gagnerait à améliorer son système de recrutement et de formation des agents de santé.

Le Secrétaire général national dudit syndicat, l’inspecteur des soins infirmiers, Kpan Mouty, propose au gouvernement sa vision.

“Avec un recrutement de masse de niveau BEPC, l’INFAS aujourd’hui ne repond pas efficacement à la mission de formation. Si on veut aller loin , il faut se donner les moyens de sa politique. Nous pensons que le statut de l’INFAS d’aujourd’hui ne sied pas pour une bonne qualification. Nous demandons la réforme de l’INFAS dans son fond et dans sa forme, dans sa mission, dans son organisation et dans son fonctionnement”, soutient l'inspecteur Kpan Mouty.

Pour l’inspecteur des soins infirmiers, qui s'adressait aux membres du SYNADSIO, samedi au Plateau, le gouvernement gagnerait à améliorer la qualité de soins et la sécurité des patients pour conduire l’état de santé des Ivoiriens.

Le défis de notre secteur pour lequel on lutte, c’est d’abord la formation, a-t-il martelé.

Poursuivant dans ses griefs contre l’INFAS, le secrétaire général du SYNADSIO, a laissé entendre que “s’il n’y a pas qualité de soin, c’est parce qu’il n’y a pas qualité d’enseignement”.

L’INFAS, selon lui, doit connaître une transformation profonde de sorte à ce que le niveau de celui qui enseigne soit adapté à la formation des apprenants.

D’où l'application intégrale et consensuelle de la réforme hospitalière.

“Nous sommes dans un processus de dialogue social , ce qui nous préoccupe , il faut que les lois que l’Etat a prises soient appliquées et intégralement appliquées notamment la réforme hospitalière . Si vous avez signé accord en haut là bas que vous ne venez pas en bas vous entendre avec nous, votre trêve ne va pas réussir et la trêve va se transformer en danger”, a-t-il prévenu..

Le chevronné syndicaliste, physiquement affaibli aujourd'hui, a annoncé le passage du flambeau à la nouvelle génération des infirmiers et sages-femmes diplomés d’Etat, à l’instar de Estelle Kouamé, son secrétaire adjointe, désormais aguerrie à la lutte syndicale.

“J’ai fait ce que je pouvais faire mais je ne peux pas continuer éternellement , je vous ai appelé chers frères , chers camarades , je vous ai tendu la main pour que vous veniez reprendre la lutte là où je l’ai laissée. Et ce, pour conduire votre propre destin”, a-t-il laissé entendre en guise de testament.