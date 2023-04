Foncier: Le Ministère de la Construction et Chim-Inter sensibilisent les populations de Dabou

La ville de Dabou a accueilli, le vendredi 14 avril 2023, les équipes du Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (Mclu) et de Challenge Immobi lier International (Chim-Inter) dans le cadre de la 3è étape de la 3è édition des journées portes ouvertes du ministère dirigé par le ministre Bruno Koné.

Dabou/ 3e étape des journées portes ouvertes du Mclu: Chim-Inter salue la clairvoyance du ministre Bruno Koné

« Cette localité (Dabou) est extrêmement importante de par son histoire, son dynamisme économique et son potentiel démographique. En l’espace de 50 ans, la population de Dabou a été multipliée par 6. Elle a même doublé au cours de la dernière décennie. Cela accroît la pression foncière sur l'ensemble des équipements et infrastructures. Le constat est le même pour tous les départements de la région des grands ponts. Cette pression qui s'exerce sur le foncier est source de plusieurs dysfonctionnements et litiges. C'est pourquoi, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme se déplace vers vous pour vous porter la bonne information sur l'ensemble des réformes entreprises dans secteur de la construction, du logement et de l'urbanisme », a justifié Gba Tean, Directeur de cabinet adjoint du Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, représentant le ministre Bruno Koné.

A cette occasion, les populations de la région des grands ponts ont pris d'assaut la place Henri Konan Bédié de la capitale du Leboutou pour s’informer sur le foncier et de l'habitat. « Challenge Immobilier International salue la clairvoyance du ministre Bruno Koné en instituant ces journées portes ouvertes. L'engouement des populations est au rendez-vous à chacune des étapes. Depuis ce matin, les habitants de Dabou se bousculent dans notre stand pour que nous les aidions à obtenir leurs arrêtés de concession définitive (ACD). Pour ceux qui disposent de finances pour la location-bail, nous leur montrons les formalités à remplir pour que Chim-Inter construise leurs maisons et fasse d'eux des propriétaires dans quelques années », a déclaré Cheikh Coulibaly, le Directeur commercial adjoint de l'entreprise de Yamoussa Coulibaly.

Pour N'zi Kanga Rémi, préfet de région, préfet du département de Dabou, cette caravane du ministère dans la localité, permet de corriger plusieurs choses au niveau du lotissement. « Nous qui sommes dans les départements et régions devons savoir à qui revient l'initiative de procéder à un lotissement. Tout le monde se lève et fait son lotissement et l'État lui-même n'est plus maître sur ses propres terres. Grâce à cette initiative, cela est en train d'être corrigé », a-t-il indiqué.

Présente dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire, l'entreprise Chim-Inter veut aider les populations à investir dans l'immobilier en toute sécurité. Dans cette mission, cet aménageur foncier et promoteur immobilier agréé, n'oublie pas les ivoiriens de la diaspora. Il multiplie les initiatives pour faciliter leur accès à des terrains et à des logements.

« Il y a longtemps qu'on attendait ce moment. Nous étions des aveugles à la merci des opérateurs véreux. Plusieurs sont venus nous demander de leur brader nos terrains parce que le Grand Abidjan arrive. Aujourd'hui, je sais que l'avénement du Grand Abidjan chez nous est une énorme opportunité. Je remercie le président Alassane Ouattara pour tous les projets structurants qui seront réalisés dans notre département. À cet effet, il faut que la population soit sensibilisée en matière de vente et d'achat de biens fonciers et immobiliers. C'est ce que fait si bien le ministère de la Construction et son partenaire Chim-Inter », a confié Rodrigue Essis après un entretien avec les agents de Chim-Inter.