Côte d’Ivoire : L’acteur du film ‘’Le Vieux Kouassi Kan’’, est décédé

Le Vieux Kouassi Kan du téléfilm éponyme diffusé il y a quelques années sur la RTI, est décédé le mardi 18 avril. L’information de sa disparition a envahi les réseaux sociaux.

Le Vieux Kouassi Kan a tiré sa révérence

Les téléspectateurs ivoiriens ne verront plus l’image sur le petit écran de l’acteur Nanan Adam Roger Attaba alias Kouassi Kan dans le téléfilm du même nom ‘’Le Vieux Kouassi Kan’’.

Celui qui incarnait à la perfection son rôle dans la série réalisée par John Chahin Sombo (NDLR : aujourd’hui Maire d’Akoupé) et diffusée sur les antennes de la RTI, est décédé le mardi 18 avril.

Le mal qui l’a emporté n’a pas été révélé non plus.

La triste nouvelle a rapidement envahi les réseaux sociaux. Et tous ceux qui ont connu l’acteur et l’homme, ont adressé des messages de condoléances.

On pouvait lire les messages suivants : ‘’C'est injuste tous ces coups pour moi, papa tu me confies à qui???? Papa tu me disais ça va un peu Dieu fait grâce ... Le vieux kouassi kan comme les gens aiment t'appeler. Nanan Adam Roger tu as fais fort, tu finis d'enterrer ton grand-frère et tu es obligé de le suivre’’, ‘’Avant d'être le vieux Kouassi Kan, tu étais pour nous papa Adam, tu as contribué au rayonnement de ta cité 147 logements. Tous tes enfants te pleurent aujourd'hui. Va en paix Chef Adam’’.

Dans la série ‘’Le Vieux Kouassi Kan’’, qui était diffusée sur la RTI tous les après-midi du lundi au vendredi, l’acteur s’est véritablement révélé par son affaire de jolie femme claire.

Il était surtout amoureux de la jeune Marlène la Blanche dans le film. Il faisait énormément de folies pour cette dernière.