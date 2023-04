Ramadan 2023: L’Aspa informe que la lune ne pourrait être visible ce jeudi

La Korité ou fête de Ramadan, sera célébrée au Sénégal ce samedi 22 Avril 2022. C’est en tout cas, l’avis de l’Association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie (Aspa). Cette structure a donné des indications sur la visibilité du croissant lunaire marquant la fin du mois de ramadan.

Ramadan 2023: Le Sénégal célèbre la Korité (Aïd-El-Fitr) ce samedi

Dans une étude qu’elle a faite dont une copie est parvenue à Pulse.sn, l’Aspa informe que la lune ne pourrait être visible ce jeudi 20 avril en raison d’une éclipse solaire non visible au Sénégal.

« On ne peut pas voir un premier croissant à l’œil nu un jour d’éclipse. Les pays qui ont déjà annoncé le jour de la fin du ramadan se basent sur la conjonction et non sur l’observation visuelle », a indiqué l’Aspa.

L’association précise que la surface de la lune sera éclairée de 3.24% le vendredi 21 avril. La lune se couchera à 19 h 49mn, soit 1 h 19 mn après le soleil.

Le centre international d’astronomie d’Abu Dhabi a annoncé que le mois de Ramadan 2023 devrait prendre fin le vendredi 21 avril, avec l’Aïd Al-Fitr, également connu sous le nom de Korité au Sénégal, célébré le samedi 22 avril dans la plupart des pays arabes musulmans.

Le mois de jeûne se termine ce jeudi 20 avril au soir pour tous les musulmans de France. La Grande Mosquée de Paris a confirmé la date de fin du ramadan et celle de l'Aïd el-Fitr qui aura lieu ce vendredi.