Côte d’Ivoire/ Affaire Data Internet : Camille Makosso se dit menacé

L’appel au boycott des opérateurs de téléphonie mobile en Côte d’Ivoire a été lancé. Plusieurs prises de position ont été suivies sur la toile dont celle de Camille Makosso. L’influenceur a indiqué être menacé depuis sa sortie.

Camille Makosso menacé après sa prise de position sur la hausse des prix des datas internet ?

L’affaire de l’augmentation du coût des Data Internet en Côte d’Ivoire, a soulevé la colère de l’ensemble des ivoiriens.

Sur les réseaux sociaux, c’est à une levée de boucliers et un appel au boycott tout azimut des trois opérateurs de téléphonie mobile que sont Moov, MTN et Orange, auxquels on assiste.

Sur la toile, on a assisté également à des prises de position de nombreux artistes, influenceurs, humoristes, etc. ivoiriens, à savoir Safarel Obiang, VDA, Agalawal, Eunice Zunon, Apoutchou National, Juste Crépin Gondo et Camille Makosso.

Ce dernier a, dans une vidéo postée le mercredi 19 avril, affirmé qu’après sa prise de position contre les sociétés de téléphonie mobile, il est menacé par des individus.

‘’Je ne peux pas rester en marge de ce combat que le peuple de Côte d’Ivoire est en train de mener, lancé par le seul véritable Député de Côte d’Ivoire qui s’appelle Assalé Tiémoko. Honte à tous les Députés de Côte d’Ivoire. Vous êtes des traîtres et des Judas de la nation ivoirienne. Le combat mené par le Député Assalé Tiémoko devrait avoir le consentement de tous les autres Députés’’, dit-il.

Avant de s’adresser personnellement à Jean-Louis Billon : ‘’Il rêve d’être Président de Côte d’Ivoire. Lorsqu’il s’agit de porter des chaussures de maracana pour aller s’asseoir à des endroits des jeunes, on le voit. Dans ce combat face à l’augmentation de la vie chère, face aux Gigas Internet, on ne voit pas votre position. Sachez une chose, si vous ne réagissez pas, jamais et mille fois jamais, vous n’aurez la voix de la jeunesse. C’est dans ce combat qu’on voit ceux qui peuvent nous diriger’’.

Des internautes ont commencé à se moquer du Révérend-Pasteur sur cette déclaration de menace. Certains estiment que l’influenceur cherche à faire du buzz autour.

Ils ont expliqué aussi que ceux qui, depuis le déclenchement de la polémique, sont les chefs de fils, ne sont pas menacés et c’est à lui seul que les gens en veulent.

Malgré cela, Makosso a eu le soutien quand-même de nombreux internautes.