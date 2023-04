Ramadan 2023 à Agboville: Pierre Dimba plaide pour des élections apaisées

Les fidèles musulmans de la commune d’ Agboville, ont pris d’assaut, le vendredi 21 avril 2023, l’esplanade de la grande mosquée de la ville, pour assister à la prière de la fête de l’Aïd el-Fitr ou la fête de Ramadan, marquant la fin du mois de jeûne.

Fête de l’Aïd el-Fitr : Les fidèles musulmans d’ Agboville exhortés au patriotisme vrai

L'occasion fut bonne pour El Hadj Diarra Ibrahim Khalilou, imam central de cette mosquée, d’inviter, dans son sermon, ses coreligionnaires à se détourner du patriotisme creux. Car, selon lui, le patriote n'est pas celui qui utilise son savoir ou ses biens pour détruire les fondamentaux de l'État, de son pays, et qui met à mal la cohésion sociale.

« Le vrai patriote se reconnaît à travers ses actes. Il travaille pour le développement économique, social, politique et culturel de son pays. Il recherche le calme social, la tranquillité populaire, la solidarité et la cohésion sociale. Le patriote est prêt à mourir pour son pays, pour l'éducation de la jeunesse aux vertus civiques, morales, religieuses et intellectuelles. Il œuvre toujours pour l'émancipation et la promotion de ses concitoyens », a soutenu le président régional du COSIM(Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire).

Avant d'indiquer que la préservation de la paix et de la cohésion sociale, indispensables pour construire un pays fort, doit être l'affaire de tous.

« Le patriotisme, la paix et la cohésion sociale sont des vertus morales et politiques, indispensables à l'essor global d'une nation. C'est pourquoi, chers frères et sœurs musulmans, en ce jour solennel de la fête du Ramadan, je vous invite à être de vrais et de bons patriotes pour Agboville, pour l'Agnéby-Tiassa et pour notre pays, la Côte d'Ivoire », a conseillé l'imam Diarra Ibrahim Khalilou.

Présent à la célébration, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N'Gou Pierre, qui avait à ses côtés, le secrétaire général 1 de la préfecture d’Agboville, Antoine Gbey, a, quant à lui, exhorté les populations à œuvrer pour que les élections municipales et régionales du 02 septembre prochain, se déroulent dans un climat apaisé.

« Je voudrais exprimer ma joie de célébrer avec mes parents, la fête de Ramadan. C'est un moment intense, précieux qui s'est caractérisé par un mois de pénitence, de partage et prières. Et, je pense que toutes ces prières élevées vers Dieu, permettent de garder toujours notre région, notre pays pays en paix. Nous souhaitons que cela dure aussi longtemps. Je suis donc venu vous transmettre le message du président de la République, SEM Alassane Ouattara. Mais, surtout souhaiter que la paix, la cohésion et l'union entre les fils et filles de la région se poursuivent », a réitéré le président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa.

Et au candidat à sa propre succession d'ajouter: « Nous irons bientôt à des élections locales. Et, je crois que nous sommes dans une grande famille. C'est pourquoi, tout doit se faire dans la paix, dans la cohésion afin que l'Agnéby-Tiassa reste toujours débout et développée ».

Le jeûne du mois de Ramadan 2023 a débuté, le jeudi 23 mars dernier en Côte d’Ivoire et a duré 29 jours. La nuit du Destin, l’un des temps forts de ce mois de jeûne musulman, au cours de laquelle le Saint Coran a été révélé au prophète Mohammed, a été célébrée dans la nuit du lundi au mardi dernier.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.