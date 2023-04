Côte d'Ivoire/ 2023, année de la jeunesse: La communauté Nour Islam en phase avec Ouattara

La communauté Nour Islam de Yopougon Ananeraie a décidé de faire sien le voeu du président Alassane Ouattara de faire de 2023, l'année de la jeunesse. Lors de la célébration de la fête de Ramadan cette année, Coulibaly Amadou dit Arnaud, trésorier de la communauté Nour Islam, a confirmé la bonne disponibilité de l'organisation.

Coulibaly Amadou dit Arnaud : "Je demande donc à la jeunesse de se faire confiance. Cela est indispensable pour réussir dans la vie"

"Je remercie le président de la République d'avoir dédié cette année à la jeunesse. Cette année va permettre aux jeunes de prendre une option sérieuse en ce qui concerne leur formation, leur autonomisation et l'entrepreneuriat. Dieu fasse que tous les projets du gouvernement en faveur de la jeunesse soient réalisés cette année", a déclaré Coulibaly Amadou dit Arnaud.

Le 3e adjoint au maire de la commune de Sinematiali a affirmé que la communauté Nour Islam, soutient l'action du gouvernement.

"C'est pour cela que nous avons commencé à responsabiliser notre jeunesse. Vous avez du remarquer que les jeunes étaient au début et à la fin de ces festivités de fin de ramadan. Tout s'est bien passé. Dès lors qu'on responsabilise la jeunesse, elle prend, également, ses responsabilités.Je demande donc à la jeunesse de se faire confiance. Cela est indispensable pour réussir dans la vie. Il faut, également, être résilient et ne pas tomber dans la facilité. Le 3e ingrédient indispensable au succès est l'appropriation de valeurs comme le respect", a confié Coulibaly Amadou dit Arnaud.

Au nom des jeunes de la communauté Nour Islam de Yopougon, Souleymane Coulibaly, a témoigné sa gratitude aux responsables de la structure.

"Nous remercions nos dirigeants. Notamment, l'imam Yacouba Diarrassouba qui donne une place de choix à la jeunesse. A la dernière nuit du destin, le thème portait sur la jeunesse. Nous avons été à l'honneur. On peut dire que ce ramadan était celui de la jeunesse", a-t-il fait savoir.

Même son de cloche pour Silué Hadja qui a rappelé le rôle important joué par les femmes lors de la période du jeûne musulman.

"Durant ce mois, les femmes ont été très actives pour que leurs familles et la communauté puissent respecter les prescriptions du Tout-puissant. A 4 heures du matin, elles étaient sur pied pour pour être au service de leurs proches. Même nous qui sommes avancées en âge, étions disponibles pour qu'ils soient satisfaits et jeûnent dans de bonnes conditions", a-t-elle ajouté.

Bien avant, l'imam El hadj Diarrassouba Yacouba a invité les fidèles à poursuivre les bonnes pratiques acquises au cours du mois de ramadan.

"Chers fidèles, c'est ensemble que nous étions à tout faire à la faveur du grand mois de ramadan venu pour nous éduquer et nous rappeler la volonté de notre Seigneur Allah. J'attire votre attention afin que nous comprenions que vivre ensemble en tant que musulmans c'est à la fois un énorme privilège et une chance sublime. C'est par une si belle compréhension de l'islam que nous réussirons, encore ensemble, à étendre notre générosité et notre solidarité au delà du mois du ramadan. Le prophète Mohammed Saw nous dit qu'Allah aide son adorateur tant que celui ci aide son frère. Chers frères et sœurs, l'entraide est une action importante pour le bien-être de la communauté. Autrement dit, sa bonne santé est liée au soutien mutuel de ses membres", a-t-il prêché.