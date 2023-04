Côte d'Ivoire: Comment Diakité Coty et la DG de l'ARTCI se sont discrédités (ASK)

"Je répète : ayons nos calculatrices en mains et chaque jour, vérifions les meilleures offres avant de passer à l’acte d’achat. La vraie lutte ne fait que commencer", a déclaré André Silver Konan (ASK ), après la crise des data en Côte d’Ivoire, qui a connu son épilogue ce dimanche 23 avril 2023.

Fin de la crise des data en Côte d’Ivoire, André Silver Konan : "Ayons nos calculatrices en mains, la vraie lutte ne fait que commencer"

Avant tout, je tiens à vous dire merci. Merci, merci et merci. Le 6 avril 2023, quelque chose s’est passé en Côte d’Ivoire. Spontanément, des Ivoiriens ont dit non à une décision inique, mauvaise et inutilement méchante de l’ARTCI détruisant un acquis économique. Aujourd’hui, par notre engagement, nous avons réussi deux choses, sinon trois.

Un : l’ARTCI a été obligée de reconnaître que sa décision qu’elle prétendait salutaire pour le consommateur, était plutôt une hausse du prix de la data.

Les deux principaux dirigeants de cette structure, à savoir le président du conseil de régulation, Dr Coty Souleïmane Diakité, et la directrice générale, Namahoua Bamba-Touré, ont été publiquement désavoués et sont totalement discrédités, pour l’avenir. S’ils avaient, ne serait-ce qu’une once de dignité, ils devraient en tirer les conséquences.

Deux : Le gouvernement a été obligé de reconnaître qu’il a été induit en erreur par les dirigeants cités plus haut. Et les trois opérateurs de téléphonie mobile ont fini, chacune selon son rythme, à accepter la décision du gouvernement.

Maintenir la vigilance sur l'objectif final

C’est rare que des citoyens obtiennent des résultats aussi efficaces, en si peu de temps. Sans rien casser, sans aucune marche, sans aucun appel à une quelconque défiance.

Trois : ne minimisons pas ce qui s’est passé. C’est une victoire. Une victoire silencieuse. Avec la manière. Par la méthode et la discipline.

Le 6 avril 2023, ensemble nous avons écrit une belle page de la lutte du consommateur ivoirien, une lutte engagée depuis de longues années, par des pionniers qui continuent celle-ci, sur d’autres pans. Cette dynamique ne doit pas s’arrêter. D’autres luttes nous appellent.

Il n’est pas normal, par exemple, que l’abonnement à des chaines cryptées, nous coûte souvent plus chères que nos factures d’électricité (nous y reviendrons). Cela dit, ma position est ceci : nous avons remporté une bataille importante, mais notre vigilance doit être maintenue sur l’objectif final.

La vraie lutte ne fait que commencer

Cet objectif final est de parvenir à l’instauration d’un prix plafond de la data, ne dépassant pas 0.4 FCFA le mégaoctet. Autrement dit, la baisse du prix de la data. Cela est possible, vu qu’au moins une entreprise le faisait déjà.

Comment allons-nous y arriver ? En continuant à garder nos calculatrices en mains. L’opérateur qui nous vend la data chère, refusons d’acheter celle-ci et tournons-nous vers celui qui nous propose les meilleures offres du marché.

Aussi simple que cela. Nous sommes les maîtres de nos propres achats, nous allons donc amener le marché des data à s’autoréguler lui-même, par notre comportement de consommateur et cela va faire jouer la concurrence en notre faveur.

C’est la loi de l’offre et de la demande. Rien d’autre. Je répète : ayons nos calculatrices en mains et chaque jour, vérifions les meilleures offres avant de passer à l’acte d’achat.

La vraie lutte ne fait que commencer, elle ne va pas s’arrêter. Celle du renforcement de notre propre pouvoir de décision d’achat. Merci encore. On va se respecter. Dieu nous donne la bonne compréhension !

André Silver Konan.