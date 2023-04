Popo Carnaval de Bonoua : Belle cérémonie de clôture avec le défilé carnavalesque

Le rideau s’est officiellement refermé le samedi 22 avril sur la 42ème édition du Popo Carnaval de Bonoua avec le défilé carnavalesque sur la grande artère de la ville près du stade municipal.

Le défilé carnavalesque a clôturé l’édition 2023 du Popo Carnaval de Bonoua

La Place Popo du quartier Bénéri de Bonoua, est devenue, le samedi 22 avril, la seule attraction du Popo Carnaval de Bonoua. Et ce, pendant quelques heures.

Les populations des trois quartiers de Bonoua, celles des villes environnantes ainsi que du District d’Abidjan, ont battu le pavé pour assister au grand défilé carnavalesque qui clôture la 42ème édition du Popo Carnaval de Bonoua sous le thème : '’Les langues maternelles : Outils de diversité culturelle et instruments de paix''.

Cette grande parade culturelle du peuple Abouré Eyivè a également mobilisé plusieurs personnalités administratives, politiques, traditionnelles de la région du Sud-Comoé. Sans oublier le Ministère de la culture et de la francophonie.

Ainsi autour du Roi de Bonoua, Nanan Vénance Miessan Kacou, il y avait le président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC), Eugène Aka Aouélé, Stéphane Faly (Représentant le DG du port autonome d’Abidjan) et Michel Alla Kouassi (Représentant la Ministre de la culture et de la francophonie).

Après les différentes allocutions du 1er adjoint au Maire de Bonoua, Sylvestre Topé, représentant le Maire Jean-Paul Amethier, le commissaire général du Popo Carnaval de Bonoua, le Colonel-médecin à la retraite, Joseph Ampoh Yao, Michel Alla Kouassi et du président du CESEC, Eugène Aka Aouélé, tous les regards se sont rivés sur la parade qui célèbre les us et coutumes du peuple Abouré Eyivè.

Sur environ 3 Km, les populations de Bonoua, les invités, les touristes étaient émerveillés de (re)découvrir la parade des classes d’âges, des garçons pubères, des filles en Ablakon (l’âge de la puberté), Attôflô (femmes mariées), Valepouè (nourrices), cérémonie du 10ème enfant, etc.

Et aussi le défilé de plusieurs danses traditionnelles venues de la région du Gontougo. Mais le moment le plus attendu à ce défilé carnavalesque, était la brésilienne Thérésa qui a plongé le public au carnaval de Rio avec des danses savamment exécutées et la troupe J.ouvert venue tout droit de Trinidad et Tobago.

Et le passage du roi Popo qui a ensuite été brûlé pour mettre officiellement fin à la 42ème édition du Popo Carnaval de Bonoua.