Côte d’Ivoire : Une troupe venue de Trinidad et Tobago au Popo Carnaval de Bonoua

La 42ème édition du Popo Carnaval de Bonoua se déroule du 09 au 23 avril prochain. A deux jours de la grande ouverture de cet événement culturel, le commissariat général a donné quelques traits importants le jeudi 06 avril dans les locaux de Côte d’Ivoire Tourisme.

Le Popo Carnaval de Bonoua reçoit une troupe venue de Trinidad et Tobago

Il ne reste plus que deux jours pour le démarrage effectif du plus grand événement culturel de Côte d’Ivoire en l'occurrence le Popo Carnaval de Bonoua.

La 42ème édition s’annonce extraordinaire avec la participation d’une troupe venue des Caraïbes. Il s’agit d’un orchestre composé de 20 personnes, dénommé J.ouvert qui vient de l'État de Trinidad et Tobago.

En plus de cette troupe, deux professionnels du plus grand carnaval du monde, à savoir le Carnaval de Rio de Janeiro, vont également débarquer à Bonoua pour donner quelques conseils à ceux qui vont participer à la grande parade carnavalesque longue de 3 kilomètres.

Toutes ces informations ont été données par le commissaire général du Popo Carnaval de Bonoua, le Colonel-médecin à la retraite, Joseph Ampoh Yao, dans les locaux de Côte d’Ivoire Tourisme au Plateau.

Durant les deux semaines (du 09 au 23 avril prochain), que va durer l’édition 2023 du Popo Carnaval de Bonoua, plusieurs activités vont graviter autour, comme le village de l’intégration africaine baptisé ‘’Racine’’.

L’explication de ce concept a été donnée justement par le commissaire général. ‘’Dans une région où cohabitent de nombreuses communautés, il était important pour le Popo Carnaval, d’imposer un concept lié à la notion de cohésion sociale et du vivre ensemble.

Ainsi, nous avons initié depuis, trois éditions "le Village de l’Intégration". Aussi, cette 42ème édition mettra un accent particulier sur la participation des communautés étrangères venues de Pays frères, vivant depuis toujours en harmonie avec leurs frères Abouré, dans le cadre du Village de l’Intégration.

Espace de promotion de la cohésion sociale, cette plateforme de rencontres, d’échanges et de brassage des peuples dans leurs diversités, est un véritable pôle d’attraction culturel’’, dit-il.

Le village de l’intégration du Popo Carnaval de Bonoua sera doté de stands d’exposition, d’un podium et d’un écran géant. Il va également présenter les diversités culturelles de la Côte d’Ivoire à travers la représentation de diverses régions de notre pays, mais permettra aussi de découvrir la culture de pays frères.

En plus, c’est un espace de promotion de la cohésion sociale. C’est une véritable tribune de valorisation et de promotion des valeurs artistiques, culturelles et touristiques.

Pour cette année, cinq pays de la sous-région sont à l’honneur à savoir le Bénin, Burkina-Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Le Conseil de l’Entente est le parrain du village de l’intégration.

La 42ème édition du Popo Carnaval de Bonoua a pour thème : ‘’Langues maternelles : outils de diversité culturelle et instruments de paix’’.

Et en choisissant ce thème, le commissariat veut mettre un point d’honneur sur la promotion des langues maternelles au sein du peuple Abouré Ehivè, mais aussi dans la Côte d’Ivoire en général.