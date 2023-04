Apoutchou National : ‘’Je ne suis plus dans les clashs, mais...’’

Apoutchou National a, dans une publication, interpellé un serviteur de Dieu qui refuse de rembourser l’argent d’une dame prétextant prier pour elle afin d’avoir des documents administratifs en France.

Côte d'Ivoire: Apoutchou National prend une importante décision

Apoutchou National a décidé de ne plus se mêler aux clashs avec d’autres personnes. Il s’est résolu à être sage dorénavant dans ses déclarations sur les réseaux sociaux. A un certain moment, l’influenceur à tort ou à raison, lançait des piques à certaines célébrités. L’on se souvient qu'il y a quelques années, le fils de Brigitte Bleu et le mari de la chanteuse, Bamba Amy Sarah, Souleymane Kamagaté, étaient dans une ‘’guerre’’ sans merci sur la toile.

Et voilà qu’une femme pour ternir l’image d’un homme de Dieu, est allée se confier à Apoutchou National. En le faisant, la dame en question a souhaité que l’influenceur puisse faire une vidéo pour citer le nom du pasteur qui lui a pris de l’argent. Néanmoins, le chanteur a fait une publication sur sa page Facebook pour interpeller le serviteur de Dieu sans donner son identité.

‘’Je ne suis plus dans les clashs. Mais j’aimerais dire à mon tonton pasta, tu as pris 2000 Euro (1.314.309,36 Francs CFA) avec une femme en lui promettant qu’elle va avoir ses papiers. Que les 2000 Euro vont servir à prier pour elle. Malheureusement, la préfecture n’a pas accepté sa demande et depuis elle te demande de lui rembourser son argent, tu refuses; tu l’insultes et tu la bloques. Tonton, règle ça vite, faut pas que ç'arrive chez les autres blogueurs. Elle est venue chez moi pensant me donner papo (NDLR : faire des confidences) pour te clasher, mais je ne suis plus dans ça. Donc pardon, gère ce mouvement là vite’’, écrit-il.

Les spéculations vont bon train dans les commentaires. Et les internautes ont envoyé des messages de remerciements à Apoutchou National pour son attitude. Mais, parmi les internautes, l’un d’entre eux, a cité implicitement le nom d’un pasteur ivoirien bien connu sur les réseaux sociaux.