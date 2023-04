Côte d’Ivoire : Apoutchou National demande l’aide du Président Ouattara

Apoutchou National veut entrer dans la cour des artistes qui ont fait salle comble au Palais de la culture. Il projette de se produire en janvier 2024 dans ce lieu mythique. Pour cela, l’influenceur-artiste a écrit un message sur la toile pour solliciter le parrainage du Chef de l’Etat ivoirien.

Apoutchou National sollicite le parrainage d’Alassane Ouattara pour son concert en 2024

L’influenceur ivoirien, Apoutchou National est devenu par la force des choses, un artiste-chanteur. Mais, c’est une passion qu’il caressait depuis bien longtemps. Avec la popularité qu’il a sur les réseaux sociaux avec ses différents live ou publications, le fils de la comédienne, Brigitte Bleu, a poussé la chansonnette.

Il a aujourd’hui à son actif des singles qu’il a sortis il y a quelques années comme ‘’La vie’’, ‘’Dieu pense à vous’’ et ‘’Zamou’’. Ces différentes chansons ont reçu un accueil favorable sur Youtube avec plusieurs vues.

L’artiste qui s’investit véritablement dans la musique veut aller au-delà et souhaite se donner tous les moyens pour y arriver. Pour cela, il a décidé d’offrir à tous ses fans ivoiriens un concert le 06 janvier 2024 au Palais de la culture de Treichville.

Si, pour le moment, la salle dans laquelle, va se produire l’influenceur-chanteur, n’est pas encore connue, Apoutchou National est en train de mettre les petits plats dans les grands.

Il a adressé un message via sa page Facebook au Président de la République, Alassane Ouattara. ‘’Eh ! vieux môgô, le plus beau du pays, le plus grand bâtisseur du pays. Vieux, il faut sciencer tu vas parrainer mon concert du samedi 6 janvier 2024. Je vois que tu aimes ma musique, parce que quand je vois ton sourire, je sens que tu écoutes mon titre ‘Zamou’ hein. Parce que les gens pensent que le travail, tu fais dans pays là, c’est zamou. Vive la paix dans notre pays. Papa Ado, on t’aime’’, écrit-il.