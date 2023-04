Côte d'Ivoire - 2023, année de la jeunesse: JeveBara s'engage aux côtés du gouvernement

A l’occasion de son message à la Nation le 31 décembre dernier, le Président de la République, Alassane OUATTARA a décidé de consacrer l’année 2023, année de la Jeunesse, marquant du coup sa ferme volonté de mettre en œuvre plusieurs mécanisme d’encadrement, de formation et de soutiens multiformes afin de promouvoir de manière significative l’épanouissement et l’employabilité des jeunes.

Louis Juste Omgba, DG de JeveBara: "On demande aux jeunes de se démarquer en disant : "je veux bara (travailler)"

Dans son message à la Nation à la veille du nouvel an, le Président de la République, Alassane Ouattara, a décrété l’année 2023, année de la jeunesse.

« Je voudrais à présent m’adresser à nos jeunes, filles et garçons, car je suis convaincu que votre talent et votre énergie sont une chance pour notre pays. Je crois fermement en votre capacité à contribuer au développement de la Côte d’Ivoire. C’est pourquoi, j’ai décidé́ de faire de 2023, l’année de la Jeunesse », a affirmé le Président Alassane Ouattara.

La plate-forme JeveBara veut saisir au bond la volonté politique affichée par le président de la République concernant la jeunesse. Au cours d'une rencontre avec les hommes de médias, jeudi 6 avril 2023 à Abidjan, Louis Juste Omgba a présenté la nouvelle application mobile qui mettra en relation les jeunes avec le patronat.

"JeveBara est une pateforme qui met en relation deux mondes. Le monde des Boss et le monde des débrouillards. La jeunesse aujourd'hui est nombreuse et a besoin de travailler pour satisfaire la population. La plateforme permet à tous les jeunes de pouvoir s'insérer dans le tissu social. Chacun sait le rôle que joue le travail dans son quotidien. On veut redonner la dignité aux jeunes qui se débrouillent. Mettre en situation tous les jeunes responsables en situation de travail. On demande aux jeunes de se démarquer en disant : "je veux bara (travailler)", a expliqué Louis Juste Omgba.

Selon le Directeur général de la nouvelle plate-forme, avec JeveBara, c'est l'occasion garantie à tous d'avoir une solution à son problème.

"Nous sommes à près de 10 mille téléchargements. Aujourd’hui, JeveBara a permis à 1700 jeunes d'avoir du travail. Nous voulons accélérer l'insertion professionnelle des jeunes avec des méthodes concrètes. On veut pouvoir recréer le lien social entre les nantis et les jeunes grouilleurs. Nous voulons dire aux jeunes qu'il est possible de pouvoir s'en sortir mais il faut de la volonté. D'où le nom JeveBara", a ajouté M. Omgba.