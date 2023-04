Burkina Faso : Le chanteur ivoirien Kerozen apporte son soutien au peuple burkinabè

Kerozen sera en concert au Burkina Faso au mois de mai prochain. C’est un double spectacle pour soutenir le peuple burkinabè qui vit une situation sécuritaire et humanitaire difficile depuis des années.

Kerozen en concert au Burkina Faso pour soutenir le peuple en proie aux attaques jihadistes

Le chanteur Coupé-décalé ivoirien, Kerozen est de cœur avec le peuple burkinabè. Le pays est en proie depuis des années, à des attaques jihadistes.

Plus difficile encore, les effets collatéraux de cette crise sécuritaire, c'est le déplacement massif des populations dans les pays voisins du Burkina Faso. Ce qui a donné des idées à l’artiste de Yopougon-SIPOREX.

Ainsi, pour témoigner sa solidarité à la population et aux militaires burkinabè, Kerozen a décidé de se produire en concert-live le 5 et 6 mai prochain respectivement à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso au stade Wobi et au palais des sports de Ouaga 2000.

Les deux spectacles vont permettre au chanteur de mobiliser des fonds pour venir en aide aux burkinabè qui se sont réfugiés en Côte d’Ivoire, au Ghana, Togo, Niger, Bénin et au Mali.

Sans oublier ceux qui ont regagné des villes plus paisibles. Par ailleurs, le comité d’organisation du concert dit de solidarité, a rencontré le vendredi 7 avril, le Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale du Burkina Faso, Bassolma Bazié.

Conduite par Assetou Somé, la délégation est allée solliciter le parrainage du Ministre d’Etat Burkinabè.

A la fin des deux concerts, le chanteur Coupé-décalé, va se charger lui-même de distribuer le 8 mai les différents dons aux personnes déplacées internes et à l’État-major général des armées au profit des Forces de Défense et de Sécurité (FDS).