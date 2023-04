Côte d'Ivoire : Le comité local de sécurité routière de Gagnoa officiellement installé

Créé le 21 septembre 2021, seulement un mois après l’arrêté N0014 du 2 Août 2021 du ministre des transports Amadou Koné portant création, attributions, organisation et fonctionnement des Comités locaux de sécurité routière ( CLSR), et deux mois après l'adoption par le conseil des Ministres du 7 juillet 2021 de la stratégie nationale 2021-2025 de sécurité routière ( SNSR), le comité local de sécurité routière dans la région du Goh a été officiellement installé par le préfet de région, préfet du département de Gagnoa, M. Lacinan Fofana. C’était le vendredi 7 avril 2023 dans la salle de conférence de la préfecture en présence de la délégation du ministère des transports présente à Gagnoa dans le cadre de la 3e édition de la Semaine de sécurité routière et la 2e édition de la caravane de sensibilisation conduite par M. Étienne Kouakou , Conseiller Technique du Ministre Amadou Koné chargé de la coordination des actions de la sécurité routière.

Gagnoa : le préfet Lacinan Fofana installe officiellement le comité local de sécurité routière

Après San-Pedro et Soubré, la caravane de sensibilisation de sécurité routière du ministère des transports est arrivée à Gagnoa le vendredi 7 avril 2023.

Contrairement aux autres localités déjà visitées, le préfet de région ( Goh), préfet du département de Gagnoa, M. Lacinan Fofana a mobilisé l’ensemble des sous-préfets du département de Gagnoa et les membres du comité local de sécurité routière au complet.

Ils sont venus des sous-préfectures de Gagnoa, Bayota, Dahiepa-Kehi, Galebré, Ouragahio, Yopohué, Dignago ect, sur invitation du préfet de région, les sous-préfets du département de Gagnoa pour prendre part à la rencontre de la délégation de la caravane avec le Comité local de sécurité routière.

Avec eux, le reste des membres du CLSR ont été instruits par la délégation du ministère des transports sur l’ensemble des mesures urgentes prises par le gouvernement dans le cadre de la stratégie nationale 2021-2025 de la sécurité routière, notamment la semaine de sécurité routière et le permis à points, en vue du renforcement de leurs capacités pour leur mise en œuvre sur le terrain.

Le comité local de sécurité routière de Gagnoa installé, reçoit sa feuille de route et mis en mission

Profitant de la présence de la délégation du ministère des transports, le préfet de région M. Lacinan Fofana a procédé à l’installation officielle du comité local de sécurité routière bien que créé et présenté depuis le 21 septembre 2021.

Selon le préfet de Région, président dudit comité, le manque de moyens et la volonté de réunir tous les membres tel que défini dans l’arrêté ministériel portant sa création ont été en partie à la base de cette lenteur.

La motivation viendra finalement de la rencontre des préfets avec le ministre Amadou Koné le 2 mars 2023 à Yamoussoukro en marge du lancement de la 2e édition de la semaine de sécurité routière à l’intérieur du pays.

A cette occasion, le ministre des transports, Amadou Koné a exhorté les préfets de région à sensibiliser leurs populations sur les infractions liées à la sécurité routière et sur les réformes du secteur routier.

Il a invité également les préfets de région à mettre à contribution les sous-préfets, les chefs de communautés, les radios proximités et autres acteurs de la région.

« Je souhaite que chaque préfet puisse passer sur les antennes des radios de leur région pour sensibiliser les populations et même en langue locale en cas de nécessité», a-t-il fait savoir .

M. Lacinan Fofana a exprimé sa gratitude au conseiller Technique du ministre Amadou Koné chargé de la coordination des actions de sécurité routière, Étienne Kouakou, qu’il a déjà rencontré à Yamoussoukro lors de la réunion du ministre Amadou Koné avec les préfets.

Il a salué la présence de la caravane qui selon lui va permettre aux populations d’être en phase avec les mesures prises par le gouvernement en matière de sécurité routière.

A sa suite, son directeur de cabinet a fait la lecture de l’arrêté portant création des comités locaux dans les régions et départements. Il a procédé à l’appel nominatif des membres venus au grand complet.

Chacun a reçu un kit contenant tous les textes réglementaires sur la création des comités locaux.

A cela la délégation du ministère des transports a remis des flyers de sensibilisation et clés USB contenant la présentation de la stratégie nationale 2021-2025 de sécurité routière, le permis à points et la semaine de sécurité routière .

« Vous êtes les relais de ce que vous venez d’entendre dans vos localités respectives. La route ne doit pas tuer mais doit être un élément de vie et de progrès. Faire un accident n’est pas une fatalité, toutefois nous devons adopter les bons réflexes, être disciplinés et responsables. En tant que président du comité local, je vous mets en mission. Une mission noble qui va sauver des vies. De mon côté je m’engage à soutenir et accompagner toutes les initiatives prises par le gouvernement et dans le cas d’espèce le ministère des transports en vue d’améliorer les conditions de vie et de sécurité des populations » a lancé le préfet de la région du Goh, préfet du département de Gagnoa, Lacinan Fofana.

Après cette rencontre, la caravane de sensibilisation du ministère des transports a rencontré les transporteurs de Gagnoa et les voyageurs de plusieurs gares routières. Avant de quitter Gagnoa, la délégation a accordé une interview à la presse locale et animé une émission radio à la radio communale.

Elle est attendue demain samedi 8 avril 2023 à Divo, dernière étape de cette 2e édition de la caravane de sensibilisation.

Sercom Ministère des Transport