Côte d'Ivoire: Pourquoi Apoutchou national veut rencontrer Dominique Ouattara

Apoutchou national à Dominique Ouattara : ''J’ai des solutions pour mes jeunes frères et sœurs de la rue''

Bonjour Maman j’espère que vous allez bien!

Je me présente à vous, je suis Agbre Stéphane à l’état civil dit Apoutchou National né le 24 décembre à Man. Jeune artiste chanteur, influenceur qui comptabilise plus de 5.000.000 d’abonnés à travers mes différents réseaux et aujourd’hui Président de la fondation AP qui lutte pour les démunis et les familles défavorisées.

Maman, je t’écris cette lettre en espérant que tu puisses la voir car je suis passé par tous les moyens possibles pour vous rencontrer mais à chaque fois que je passe par une porte, on me dit que comme j’ai commencé par partager les directs, mettez les cœurs sur les réseaux sociaux, donc je ne peux pas vous rencontrer.

On m’a même dit que la Première Dame ne colle pas son image aux influenceurs; donc faut pas que je vais me fatiguer ou même que je rêve car je ne suis pas une personne de bonne moralité. Stupéfait, je me suis dis, mais non, la mémé avec un coeur en or que je vois là, ne peut pas ne pas aimer les influenceurs car malgré ce que les gens pensent de nous, nous nous bâtons parfois pour des causes nobles. Maman je tente de vous rencontrer pour vous soumettre mon projet et mon désir d’aider les enfants de la rue.

Maman c’est avec amertume que je fais ce post car durant mes différents séjours à Abidjan, j’ai rencontré des jeunes vivant dans la rue, communément appelés enfants de la rue ou winzin. J’ai eu à discuter avec eux et ils m’ont accueilli les bras ouverts car nous avons à peu près le même vécu, ils se sont confiés à moi et m’on fait part de leurs projets; d’où m’est venu à l’esprit de créer une fondation qui a pour objectif zéro enfant dans les rues avant 2030.

La Côte d’Ivoire étant un pays très moderne au vu du développement, voir des jeunes de moins de 18 ans aux feux tricolores le matin comme à des heures tardives n’honore pas notre pays. Parfois ces jeunes sont renversés par des véhicules, abandonnés, délaissés à leur sort. Mémé, je ne peux pas tout expliquer ici par peur que quelques personnes me volent mon projet; donc je préfère m’arrêter là mais Maman je vous en supplie, je veux juste 15 minutes d’entretien avec vous car j’ai des solutions pour mes jeunes frères et sœurs de la rue. J’espère que mon cri de cœur vous touchera pour que je puisse avoir une audience auprès de vous. Merci merci Maman. Dominique Ouattara.