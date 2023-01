Projet C2D 2: Plus de 504 jeunes bénéficiaires dans l'Agnéby-Tiassa

Dans le cadre de la deuxième phase du projet Contrat de désendettement et de développement(C2D 2), 504 jeunes de la région de l'Agnéby-Tiassa, verront très bientôt leur vie transformée. Ce projet initié par le gouvernement de Côte d'Ivoire est financé par l'AFD( Agence française de développement) et la Banque mondiale.

Agnéby-Tiassa: Comment Pierre Dimba veut renforcer l’employabilité des jeunes et favoriser l’auto-emploi

"C’est avec beaucoup de plaisir que je vous rencontre ce jour, vous les jeunes, fer de lance du développement de notre région. Sachez que cette rencontre s’inscrit parfaitement dans la vision du président Alassane Ouattara qui a fait de l’année 2023, l’année de la jeunesse. Chers jeunes,

par la volonté du Gouvernement et en accord avec l’ARDCI, la faîtière des collectivités territoriales, notre région mène depuis 2017, des projets de création d’activités génératrices de revenus (AGR) et petites entreprises en faveur des jeunes de notre région", a souligné le président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, Dimba N'Gou Pierre. C'était le mercredi 25 janvier 2023, lors d'une rencontre qu'il a animée à la salle des fêtes de la mairie d’Agboville.

Ces projets, selon lui, visent à renforcer l’employabilité des jeunes et à favoriser l’auto-emploi en vue de réduire le taux de chômage et permettre aux jeunes de 18 à 40 ans de s’insérer durablement dans le tissu économique.

"Cette rencontre se situe à un moment crucial du processus de mise en œuvre du projet C2D 2, à savoir la phase de financement et d’installation des 504 jeunes retenus et invités à la présente rencontre. Vous avez besoin d’être bien informés sur le mécanisme de financement et sensibilisés sur votre rôle et engagement afin de réussir vos projets. Depuis notre prise de fonction à la tête du Conseil régional, nous enregistrons de nombreuses sollicitations des jeunes dont le souci est de se prendre en charge. Ces projets constituent donc, des opportunités de financement durable des AGR pour les jeunes et les femmes en vue de leur autonomisation avec pour finalité de les habituer à la bancarisation", a fait savoir le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, avant d'adresser ses remerciements aux partenaires.

Notons que le mécanisme de financement est que le bénéficiaire contribue au coût du projet à hauteur de 10% avec une subvention de 60%. Les 30% restants lui sont donnés sous forme de prêt par une banque locale.

Des prêts, qui sont garantis par le Conseil régional. "Chers jeunes, le Conseil régional attend beaucoup de vous. Vous devez suivre et respecter le mode opératoire du décaissement, être dignes de confiance et être des modèles. Les plus méritants seront encouragés par des Prix d’excellence et bénéficieront de refinancement (...) J’engage donc chacun de nous à suivre ces projets, eu égard aux perspectives du PEJEDEC 3 et la prise en compte des projets propres de création de richesses dans notre région", a conclu Dimba Pierre.

Tizié TO Bi

Correspondant régional