Stéphane Kipré déjà en difficulté dans le Haut-Sassandra, Mamadou Touré en embuscade

C'est désormais officiel ! Stéphane Kipré est le candidat du Ppa-Ci pour les élections régionales dans le Haut-Sassandra. Jeudi 21 avril 2023, la liste a été rendue publique.

Régionales 2023 dans le Haut-Sassandra : Le choix de Stéphane Kipré divise le PPA-CI

Si ce choix n'est pas une surprise (Stéphane Kipré agissait en conséquence), dans le Haut-Sassandra, cela suscite la colère d'une bonne frange de militants. En effet, dans la région, outre Stéphane Kipré, il y a Digbeu Kipré, un cadre du parti qui remportait pourtant la faveur des militants de la base.

Celui-ci avait été le choix du comité électoral mis en place par le Ppa-CI. Après une mission d'évaluation sur le terrain, le comité en question avait conclu que Digbeu Kipré remportait majoritairement l'adhésion de la base.

Selon des sources d'informations bien introduites au sein du Ppa-Ci, c'est le président du parti, Laurent Gbagbo, qui a imposé le choix de son gendre. Cette situation suscite des mécontentements dans la base qui estime avoir été trahie.

"Nous ne sommes pas d'accord. Ce qui se passe dans la région est une mascarade", soutien JP Boli, responsable de base du Ppa-Ci dans la région.

"Ce choix est le résultat de la connivence et du copinage. Nous sommes déçus. On pensait avoir affaire à un parti du peuple, mais à l'arrivée, c'est le parti d'un groupe", a renchéri MZ, cadre de la région. Tous s'accordent à dénoncer le choix de Stéphane Kipré qui, selon eux, avait déserté le terrain pendant plus de 10 ans.

Mamadou Touré, un adversaire tout aussi redoutable que populaire dans le Haut-Sassandra

"C'est une grave injustice. Nous qui avons milité pour maintenir la flamme militante du Fpi, ensuite de Eds et enfin du Ppa-Ci, sommes sacrifiés au profit de nouveaux venus. Dire que Kipré maîtrise la région est un leurre. Il a vendu du vent au président Gbagbo. Plusieurs de nos responsables locaux et de nos militants sont en passe de basculer chez Simone Gbagbo si d'aventure elle a des candidats dans la région ", a déclaré un proche de Digbeu Kipré.

En tout cas, la bataille dans le Haut-Sassandra pourrait être difficile pour le gendre de l'ancien président. Combattu farouchement au sein de la direction de son parti et rejeté par une partie de la base militante du Haut-Sassandra, Stéphane Kipré a les pieds sur des braises.

Comme s'il n'était pas au bout de ses peines, son adversaire au Rhdp, le bouillonnant ministre Mamadou Touré, est tout aussi redoutable que populaire dans la région.