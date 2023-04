Nigéria : L’artiste Davido échappe à une agression sur scène

Un fan déchaîné a failli agresser le chanteur nigérian, Davido en plein concert à Lagos. La promptitude des gardes du corps a réussi à extraire le spectateur de la scène.

Davido échappe de peu à une agression sur scène

Le chanteur nigérian, Davido était beaucoup attendu par ses nombreux fans après l’épreuve difficile qu’il a traversée. La disparition tragique du fils de trois ans de l’artiste avait mis un terme aux différentes dates arrêtées de ses spectacles dans le monde. Depuis lors, Davido est retourné en studio où un nouvel album baptisé ‘’Timeless’’, sera bientôt sur le marché du disque. Mieux, avant cette sortie de l'œuvre musicale, il a décidé de renouer avec son public.

Ainsi, la star nigériane a enflammé ses fans des Etats-Unis à New York et de l’Angleterre à Londres avec deux concerts. Mais, le concert le plus attendu était celui du vendredi 21 avril dernier dans son pays d’origine à la place Tafawa Balewa à Lagos. Tout se déroulait normalement et le chanteur égrenait à la grande satisfaction la plupart de ses titres à succès.

Un fait anodin est venu se mêler alors que Davido interprétait sa chanson ‘’Fia’’. Un fan, surexcité, est monté sur le podium et a voulu se ruer sur le chanteur. Il a manqué de peu qu’il se fasse agresser par le mélomane.

Davido a eu le réflexe d’être sur ses gardes jusqu’à l’arrivée prompte des agents de sécurité pour extraire le spectateur et l'exfiltrer de la salle. La vidéo de ce geste du fan est devenue virale sur les réseaux sociaux et les internautes ont salué le sang-froid de l’artiste. Toutefois, le motif de cette agression évitée de justesse, reste à être élucider.