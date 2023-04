Crise des datas en Côte d'Ivoire : Voici celui par qui le scandale est arrivé

La semaine pascale et la suivante ont été mouvementées en Côte d'Ivoire, du fait de l’augmentation inexpliquée du prix des data par les opérateurs du secteur des télécommunications que sont, Orange, Mtn et Moov, auxquels il faut adjoindre l’Artci, l’organe de régulation du secteur des télécommunications, censé défendre les intérêts des consommateurs ivoiriens.

Côte d'Ivoire : L’ étrange crise des datas ou de la nécessité de regarder à l’Etat

Pour une fois, les ivoiriens, dans un unanimisme qui n’est pas de façade, ont fait chorus, pour dénoncer cette énième augmentation qui ne fait qu’exacerber la cherté de la vie, leur lot quotidien.

Cloués au pilori, acculés par des opérations de boycott, les opérateurs du domaine de la téléphonie, ont été à leur corps défendant, obligés de revenir à leurs anciennes tarifications, quoi que jugées encore excessives.

Mais si on peut à juste titre s’en prendre à Orange, Mtn et Moov, on ne saurait oublier de s’en prendre surtout à l’Artci, qui est l’œil, l’oreille et la bouche de l’Etat dans ce secteur si lucratif.

Il est inimaginable que l’augmentation du prix des data se soit effectuée sans que l’Etat ne soit au courant. D’aucuns affirment même que cette augmentation est l’initiative de l’Etat à travers l’Artci, qui aurait donné une injonction aux entreprises à cet effet.

L’Artci et l’Etat de Côte d'Ivoire pas étrangers de ce désagrément causé aux ivoiriens

Il serait incongru de croire un seul instant, qu’une augmentation du prix d’une marchandise puisse se faire sans l’aval de l’Etat de Côte d’Ivoire ou de son représentant

L’Artci et l’Etat de Côte d'Ivoire ne sont donc pas étrangers de ce désagrément causé aux ivoiriens.

Par conséquent, autant on dénonce et on accable Orange, Mtn et Moov qui ont mis à exécution une demande à eux faite, autant on doit surtout s’en prendre à l’Etat et à son démembrement dans le secteur, qui est l’Artci.

Mais peut-on raisonnablement s’étonner de cet état de fait ? Assurément non.

Après avoir écumé les marchés financiers à travers, emprunts obligataires, crédits et autres dons, la marge de manœuvre de l’Etat semble se rétrécir, d’autant plus que la dette connait une évolution exponentielle.

Si la marge de manœuvre se rétrécit à l’extérieur, il faut nécessairement réorienter la recherche de financement à l’intérieur, pour continuer le financement des ouvrages de prestige.

De ce fait, les entreprises seront mises à forte contribution pour garder le rythme. Il ne serait donc pas faux de croire que le différend qui oppose Orange, Mtn et Moov aux consommateurs ivoiriens, relève du fait susmentionné.

Rechercher la cause de la crise...

De ce fait, s’en prendre aux opérateurs du secteur de la téléphonie pour le désagrément enduré est compréhensible. Mais s’arrêter à ce niveau, c’est juste s’en prendre aux effets, sans rechercher la cause.

C’est regarder la face émergée de l’iceberg sans savoir que la partie la plus importante est sous la masse d’eau. Même si l’Artci, qui représente l’Etat, a joué à la perfection les « Ponce Pilate », elle est bel et bien celle par qui le scandale est arrivé.

Elle doit donc rendre des comptes au peuple ivoirien. Mais il y a quelques temps, nous rappelions à juste titre que le premier magistrat de ce pays, avait déclaré alors qu’il était encore dans l’opposition, et candidat à l’élection présidentielle de 2010 : « ...mon travail, c’est chercher l’argent... ».

Nombreux étaient ceux des ivoiriens qui avaient alors imaginé que l’homme irait à l’extérieur chercher cet argent pour leur bonheur infini.

Mais c’est sûr, à l’extérieur, les sources de financement ne sont pas intarissables. Ensuite l’excès d’endettement (oui, rien ne se donne gratuitement sur cette terre nôtre), est un carcan qui peut étrangler toute action.

Alors « la recherche de l’argent » ailleurs, et surtout à l’intérieur s’impose à lui comme une absolue nécessité s’il doit tenir toutes ses promesses.

De la responsabilité de l’Etat de Côte d’Ivoire.

Alors les entreprises et les consommateurs sont désormais la cible. Sinon, peut-on raisonnablement penser que des boulangers puissent se réunir et décider unilatéralement de l’augmentation du prix de la baguette de pain ? Certainement pas.

Ensemble, faisons un ban pour ceux qui ont initié « la résistance » et sonné la charge de « la lutte ».

Mais désormais, leurs regards doivent se détourner d’Orange, de Mtn et de Moov, pour se porter sur celui par qui toute augmentation de prix est possible : l’Etat de Côte d’Ivoire.

C’est lui qui fouille sans retenue les poches trouées des consommateurs ivoiriens. Ainsi av le pays.

Mais s’il y a eu un soir en Eburnie, il y aura assurément un matin et l’ivraie sera séparée du vrai.