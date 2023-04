Côte d'Ivoire: Dr BERTE Issoufou explique le concept de l'Ivoirien nouveau prôné par Ouattara

Un Ivoirien nouveau est par définition cet ivoirien en conformité avec l’éthique social et respectueux des lois de la République. L’émergence quant à elle, est le point d’achèvement du développement durable.

Le concept de l'ivoirien nouveau : un préalable à l’émergence

Les goulots d’étranglement et les difficultés comportementales dans le processus d’émergence ont amener à l’affirmation de cette certitude : « Sans ivoiriens nouveaux, pas de développement durable et donc pas d’émergence. »

L’histoire de beaucoup de pays confirme que le développement est possible sans ressources minières et sans terres fertiles, mais elle fixe comme vérité absolue qu’un pays ne peut pas se développer sans les hommes et femmes de qualité.

C’est vrai qu’il existe d’autres facteurs de développement, mais le facteur humain demeure le principal facteur. Faire adopter et un comportement civique et augmenter le nombre de citoyens éthiquement responsable est un préalable au développement durable, vu le spectacle de désolation auquel on assiste dans les pays ou l’irrespect des valeurs républicaines est devenu une fierté.

Le Civisme s’apparentant au respect des lois, à l’amour pour sa patrie et à l’intégration valeurs de l’éthique social, il est donc indispensable pour le développement durable d’une nation.

L’ivoirien nouveau construit à l’issu de ce processus se mettra naturellement au service de son pays, fera la promotion de l’intérêt général au détriment de l’intérêt partisan. La gestation de l’ivoirien nouveau, discipliné et travailleur, comme préalable au développement durable est un processus qui s’inspire d’autres modèles de réussite à travers le monde, comme celui de la Chine.

L’ivoirien nouveau, la condition principale pour conduire droit à l’émergence

Il est nécessaire pour l’ivoirien de changer et de se réorienter vers un avenir meilleur en adoptant un profil nouveau en termes de comportement et d’état d’esprit. Cette révolution mentale est le point de départ du processus.

L’ivoirien doit s’adapter aux nouvelles réalités et réapprendre à reconstruire son avenir. Comme le conseille si bien Abraham Lincoln, « La meilleure façon de prédire votre avenir est de le créer » en commençant par être un ivoirien nouveau, un ivoirien civiquement correct.

Tous ces arguments attestent que l’ivoirien nouveau est la condition principale pour conduire droit à l’émergence, toutefois d’autres facteurs sont à prendre en compte tels que : l’industrialisation, la somme des valeurs ajoutées brutes produites, l’éducation, et l’ouverture vers l’extérieur et les échanges commerciaux.

En fin de compte, il est évident qu’il existe un lien fort entre le concept de l’ivoirien nouveau et celui de l’émergence. Mais d’autres facteurs consolidant ce lien ne sont pas à écarter. Il faut donc les associer tous pour un développement efficient.

Dr BERTE Issoufou

Sociologue, Journaliste, écrivain,

Expert en Comportement organisationnel

Expert en travail décent