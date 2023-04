Côte d’Ivoire: Braffo Appoh Marie, Miss Mathématiques Agboville, avec 17,32/20 de moyenne

La deuxième édition du concours Miss Mathématiques du lycée moderne 3 d’Agboville, en collaboration avec ses partenaires, a connu, le mercredi 26 avril 2023, son apothéose. Braffo Appoh Audrey Marie en classe de 3e2 avec une moyenne de 17,32/20, succède ainsi à Séri Lagotché Christima Danielle en classe de seconde C, actuellement au lycée d’excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam.

Côte d’Ivoire : Braffo Appoh Marie décroche la couronne de Miss Mathématiques du lycée moderne 3 d’Agboville

« Pour la présélection, nous avons pris comme moyenne en Mathématiques 16,00/20 au premier cycle et 14,00/20 au second cycle. Les candidates ont été soumises aux épreuves de QCM et des situations d’évaluations de la vie courante mais qui traitent des Mathématiques. Nous avons retenu 10 filles par niveau après la première phase. Il s’agit du niveau 1 : 6e-5e (cycle d’observation), 4e-3e (cycle d’orientation): le niveau 2, le niveau 3 : la seconde C (cycle de détermination) et le niveau 4 : 1re-Tle (cycle de perfectionnement). La seconde phase que nous avons appelée la finale, nous a permis de retenir les 3 meilleures par niveau », a détaillé Comoé Aman, président du jury, avant d’ajouter : « Les moyennes pondérées du premier et deuxième trimestre en Mathématiques, ainsi que les moyennes générales de classe, nous ont aussi aidé à départager celles qui étaient en égalité ».

Pour le coordonnateur, secrétaire général de la direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d’Agboville(DRENA), Douagui Victor, l’initiative de cet établissement secondaire est à encourager.

« Je voudrais, au nom de madame la DRENA, vous féliciter pour l’intérêt que vous portez à l’éducation en général et particulièrement à l’éducation des jeunes filles. Merci d’avoir initié ce concours Miss Mathématiques qui vise à amener les filles à s’intéresser de plus en plus aux matières scientifiques », a-t-il dit, en présence du sous-préfet central d’Agboville, Séraphine Djê Adjo.

Même son de cloche de la part du conseiller régional, chargé de l’Éducation, Kouadio Toussaint, qui s’est engagé à plaidé auprès du président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, le ministre Pierre Dimba, afin que ce concours s’étendre à l’ensemble des lycées et collèges du département d’Agboville et de toute la région.

Prenant la parole, Tchoum Marie Josette, représentant Kaydan Groupe, parrain de la cérémonie, a salué l’initiative. « La valorisation de la femme ne se limite pas qu’à la beauté et à l’esthétique comme veulent vous faire croire les réseaux sociaux de nos jours. Une jeune fille bien éduquée devient une mère qui a bien plus de valeurs. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité vous apporter notre soutien », a-t-elle souligné, avant de féliciter les lauréates.

« Je vous encourage à continuer à vous former, à toujours acquérir de nouvelles connaissances, à relever de nouveaux challenges en vous surpassant. En excellant dans les matières scientifiques, aucun poste ne vous sera inaccessible. Je suis confiante qu’on aura parmi vous d’éminents docteurs, femmes d’affaires, futurs architectes et même des scientifiques. Bonne chance aux autres candidates qui n’ont pas été récompensées. Persévérez, gardez en tête que l’échec est une étape inévitable vers la réussite. Courage et à l’année prochaine », a exhorté la responsable Marketing, Communication et Expérience client à Kaydan Groupe (structure spécialisée dans l’immobilier, les technologies, les infrastructures et les finances).

Braffo Appoh Audrey Marie a obtenu au premier trimestre, une moyenne de 15,19/20 avec 19,95/20 en Mathématiques. Au second trimestre, la Miss Mathématiques du lycée moderne 3 d’Agboville s’est hissée à la seconde place avec une moyenne générale de 15,32/20 avec une moyenne de 16,50/20 en Mathématiques.

Notons que, sur un total de 163 filles au départ, 40 ont reçu des diplômes de participation. Et, les 12 finalistes sont reparties les bras chargés de cahiers, anales, livres et des enveloppes. Quant à la Miss des Miss Mathématiques, elle a reçu en bonus un ordinateur portable.

Tizié TO Bi

Correspondant régional