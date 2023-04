Côte d’Ivoire: Pierre Dimba remet les clés du CSU réhabilité de Zikisso aux populations

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie, Pierre Dimba, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a procédé, le samedi 29 avril 2023, à l'inauguration officielle du Centre de santé urbain(CSU) de Zikisso, commune située dans la région du Lôh-Djiboua, rapporte le ministère. C’était lors de la cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, par les habitants de cette localité située à 28 kilomètres de Lakota dans la région du Lôh-Djiboua.

Une maternité moderne et un service de médecine générale, une grande salle d'hospitalisation, un service de nutrition équipé d'un laboratoire d'analyse médicale; un service de consultation prénatale et une salle d'accouchement, représentent l’essentiel des travaux réalisés.

Equipé de matériels de climatisation, ce joyeux architectural est estimé à environ 300 millions de francs CFA, selon le ministère.

Notons que ce projet d'envergure a permis de doter le CSU de Zikisso de bureaux et de fauteuils pour le personnel de santé. Des chaises, du matériel informatique, des armoires de rangements, des réfrigérateurs, des pèses personnes, tensiomètres, lits d'accouchement, modernes séparés de paravents et des tables de mensuration de nouveau-nés, permettront une meilleure prise en charge des populations de cette localité, estimées à 11 851 âmes, selon le RGPH (Recensement général de la population et de l’habitat) 2021.