Le Mali réceptionne du matériel militaire de la part de la Chine

Mali - Après les avions russes et les drones turcs, le régime d’Assimi Goïta a reçu un lot d’équipements militaires chinois, comportant notamment des véhicules blindés, des tactiques et des armes.

Après les avions russes et drones turcs, l’armée du Mali se fournit aussi en Chine

Le colonel Assimi Goïta, l'homme fort du Mali, a remis au camp de Kati un important lot d'équipements militaires à l'armée, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il s'agit de matériels livrés par la Chine, ce qui est jugé comme étant très rare.

Le lot d’équipements militaires de la Chine a été « exclusivement acquis sur le budget militaire », a indiqué le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, lors d’une cérémonie officielle au camp de Kati, près de la capitale.

La livraison chinoise est composée de véhicules blindés et tactiques, de camions logistiques citerne à eau, citernes à carburant, camions d’allègement –, d’ambulances médicalisées, d’armes individuelles et collectives ainsi que d’équipements individuels du combattant, a indiqué Sadio Camara.

« Je vous prie de bien vouloir transmettre aux plus hautes autorités de votre pays les remerciements sincères du peuple malien », a-t-il dit au chargé d’affaires chinois, en présence du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta.

« La qualité de vos matériels et les compétences des instructeurs que vous mettez à notre disposition pour nous former accélèrent la montée en puissance et l’autonomisation des forces armées maliennes », a-t-il ajouté.

Des livraisons d’équipement militaire russe ont eu lieu en mars et août 2022, ainsi qu’en janvier 2023. L’armée malienne a reçu plusieurs avions de Russie et des drones de Turquie. Les livraisons d’armes en provenance de Chine sont plus rares.