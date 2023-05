Municipales/ PPA-CI: AMON Régis, fils d'Ago Marthe, indésirable à Bingerville

À peine désigné candidat du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) aux élections municipales du 02 septembre prochain, Amon Régis est contesté par les secrétaires de section. Ces militants mécontents du parti de Laurent Gbagbo, estiment que ce candidat est inconnu parce que n’ayant jamais mené une seule activité politique ou sociale à Bingerville. Ci-dessous la déclaration des sections.

PPA-CI- Bingerville: Le candidat designé contesté par les sections de base

Nous, secrétaires de section du PPA-CI de Bingerville, suivons avec beaucoup d’intérêts l’actualité politique au sein de notre fédération. En effet, depuis un moment, la fédération de Bingerville est secouée par toute une série de crises. Il nous a également été donné de constater que ces crises trouvent leurs origines dans le refus catégorique du fédéral intérimaire d’appliquer les règles minimales de la démocratie, de la transparence et d’équité.

Nous constatons en outre la volonté manifeste du fédéral intérimaire et certains cadres du PPA-CI d’exclure de la vie politique à Bingerville, les militants, donc les comités de base, les sections qui refusent de marcher dans sa combine. Dans cet élan, 18 sections, soit au minimum 144 comités de bases ont été écartés du processus de mise en place des structures de base du partie à Bingerville. Nous constatons par ailleurs, l’indifférence totale des instances du parti face à cette situation dans la fédération PPA-CI de Bingerville, bien que saisie de cette affaire à plusieurs reprises.

Nous avons de plus pris connaissance du choix par le parti de M. AMON Régis, fils de la camarade Ago Marthe, presidente du comité de contrôle du parti, comme candidat PPA-CI aux prochaines élections municipales à Bingerville. Nous remarquons que M. AMON Régis n’est apparu sur la scène politique à Bingerville en intégrant le Bureau fédéral qu’en 2022. Nous remarquons que bien avant cette date, et après, il n’a jamais mené une seule activité politique ou sociale à Bingerville, de sorte qu’il est totalement inconnu de nos militants à plus forte raison la population de Bingerville dans son ensemble.

Nous constatons par contre que son adversaire à l’investiture du parti, à savoir Véglano Kouamé Ange Ézéchiel a un CV politique à Bingerville plus étoffé que le sien. De plus il est en contact permanent avec toutes les couches sociales de Bingerville, au profit desquelles ils mènent régulièrement des activités de d’aide et de soutien. Je vous donne lecture du CV politique du Camarade Veglano : (Lire le CV).

Au regard de ce qui précède, nous ne saurons expliquer les réelles motivations du choix du camarade Amon Régis pour qui, il faudra refaire un travail de présentation à la population, alors que le camarade Véglano est déjà bien connu de tous : le produit Véka est facilement vendable face au RHDP qui tient actuellement la mairie de Bingerville.

Aussi, dans l’intérêt du parti, nous ne pouvons pas nous aligner derrière la décision du choix du camarade Amon Régis. Nous donnons notre soutien total à la candidature du Camarade Véglano en tant que candidat indépendant. Je vous remercie

Le camarade Ahibo..., SG de la section Fèh Kessé