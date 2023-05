Côte d'Ivoire: L'Union des journalistes et communicateurs de Cocody voit le jour

A l’instar de leurs confrères de Yopougon ou de Bingerville, les journalistes résidents à Cocody, ont porté sur les fonts baptismaux l’Union des journalistes et communicateurs de Cocody (Ujcco) le 28 avril 2023, à la Riviera Anono.

Florence Edie élue à la tête de l'Union des journalistes et communicateurs de Cocody

Entre autres objectifs de cette association, unir leurs expertises pour les mettre au service de leur commune ; se constituer en interlocuteur crédible auprès des autorités communales ; travailler pour donner davantage de visibilité à Cocody, mais aussi mettre en lumière les maux qui minent encore la commune huppée pour aider les décideurs dans leurs choix stratégique de développement. Pour présider aux destinées de cette jeune union, l’assemblée générale constitutive a porté unanimement son choix sur Florence Edie, journaliste au groupe Fraternité Matin, pour un mandat de quatre ans, sous le regard bienveillant de têtes fortes comme Jean-Jacques Varold, Eric Kossa, Djè Pascal.

« Tout en remerciant la grande famille des hommes et femmes de médias de Cocody, nous sommes guidés par le souci de rassembler tous les journalistes et communicateurs de Cocody. Notre commune est l'une des plus belles vitrines d'Abidjan et il était bon que nous nous organisions pour lui être utile », a indiqué la nouvelle élue. Qui a donné tout de suite un aperçu de ses ambitions.

« Nous travaillerons à la mise en place de projets novateurs pour les acteurs des médias en matière de formation, de sensibilisation sur les fléaux qui minent notre jeunesse. Notre implication dans les politiques de leadership féminin, de mise à disposition de notre expertise en communication sont au nombre des chantiers que nous entendons aborder, en accord avec l'autorité communale », a-t-elle explicité.

Florence Edie a lancé un appel aux confrères qui n’ont pu assister à l’assemblée générale constitutive à se joindre à l’union, car c’est ensemble qu’on est fort.