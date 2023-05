Côte d'Ivoire - District des Montagnes: Comment l’électricité a changé la vie des populations

La Côte d’Ivoire veut faire de l’accès universel à l’électricité, une réalité pour tous ses habitants en 2025. Dans le district des Montagnes, comme sur l’ensemble du territoire national, le gouvernement consent d’importants investissements dans le secteur de l’électrification.

Electrification : Des progrès importants ont été réalisés dans le district des Montagnes

Quand le soleil se couche sur le district des montagnes dans l’ouest du pays, de plus en plus de villages illuminent. De nombreuses localités ont été électrifiées. Et les populations heureuses goûtent aux facilités et au confort que l’électricité rend possibles. C’est le cas ici à Guinglo-Zagna (Région du Guémon). La nuit tombée, les lampadaires éclairent les rues du village. L’électrification de la localité a changé les conditions de vie des populations. Pour André Bertrand Zrohi Naihoué, chef du village, l’histoire de Guinglo-Zagna peut s’écrire en deux périodes distinctes : une avant et l’autre après l’électrification.

Dans les maisons, les appareils électroménagers (postes téléviseurs, antennes paraboliques, congélateurs) sont bien visibles. Avec le raccordement de ce village au réseau électrique, le Conseil régional du Guémon a pu réaliser un forage pour faciliter l’accès des populations à l’eau potable. Les activités économiques fleurissent. Plusieurs espaces de distraction pour les jeunes du village ont ouvert leurs portes. Les fonctionnaires affectés restent plus longtemps.

Avec l’électricité, certains habitants ont pu avoir des locataires pour les maisons mises en location. « Des individus profitaient de l’obscurité pour piller les maisons. L’électricité a permis de lutter efficacement contre l’insécurité dans le village », affirme le chef du village. A Tiembly-Gloplou, l’électrification a aussi ouvert de belles perspectives. Elle a permis de relancer les activités économiques. Tidiane Bélèm, ferronnier installé dans la localité, en est très heureux.

« Avant l’électrification, c’est à Bangolo que nous louions un groupe électrogène pour travailler. Une grande partie des gains servait à l’achat du gasoil. Maintenant avec l’électricité, nous travaillons avec plus de rapidité. Une commande qui nous prenait trois semaines peut être exécutée en une semaine. Les commandes augmentent et nous gagnons mieux ». A Bélè (région du Tonkpi), les populations ont accueilli l’électricité dans la ferveur. Dans ce village, on attendait l’électricité depuis l’occasion ratée en 1986. Et le plus heureux est Dan Damus, chef de village.

Plus de 772 localités ont été électrifiées en 2021

Il est convaincu qu’avec l’électricité, le village pourra maintenir les fonctionnaires affectés et les ouvriers agricoles. Delmas Gueu Maho, élève a vu les lampadaires du village avec un grand soulagement. Pour les enfants du village, fini les leçons à apprendre et les exercices à faire à la lueur d’une torche. Soixante villages de la région de Man avaient été mis sous tension en décembre 2018. Cette action a permis d’améliorer les conditions de vie de nombreuses personnes. D’un taux de couverture de 28% en 2011, la région de Man est passée à 88% en 2019.

Dans la région du Cavally, de grands progrès ont été également réalisés en matière d’électrification. Le taux de couverture à fin 2021 était de 86, 85%. La connexion de Taï au réseau électrique national a été un acte marquant de la politique d’électrification dans la région. Dans le cadre du Projet de renforcement du Réseau de Transport et Distribution (PRETD), il est prévu des postes des réseaux de transport à Zagné (Cavally) et à Duékoué (Guémon).

En matière d’électrification, le retard est donc en train d’être rattrapé dans le district des Montagnes. Le dynamisme dans le secteur touche l’ensemble du pays. En effet, plus de 772 localités ont été électrifiées en 2021. Selon le ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie, 700 localités seront électrifiées sur toute l’étendue du territoire en 2023. Avec un rythme de plus de 600 localités par an, la Côte d’Ivoire veut faire de l’accès universel à l’électricité, une réalité pour tous ses habitants en 2025.

Le Programme social du gouvernement qui apporte des réponses concrètes aux préoccupations des populations a permis d’électrifier 1 841 localités de 2019 à 2020. Pour la deuxième phase du PsGouv (2022-2024), sur l’axe de l’amélioration des conditions de vie des ménages, on enregistre 573 localités électrifiées à fin décembre 2022.

Source : CICG