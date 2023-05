Liberté de la presse: Classée 54è sur 180 pays, la Côte d'Ivoire recule de 6 points

Liberté de la Presse - La Côte d’Ivoire recule au classement 2023 de Reporters sans frontière. 54e / 180 pays avec un score 68,83, contre 37e en 2022, le pays d’Alassane Ouattara a brillé en 2022 par la détention préventive de plusieurs journalistes.

Presse: La Côte d'Ivoire passe de 37e à 54e au classement 2023 de Reporters sans frontière

La Côte d’Ivoire dispose d’un paysage médiatique parmi les plus politisés et polarisés d’Afrique de l’Ouest. Certains journalistes n'échappent pas aux convocations devant la justice et aux agressions. Les suspensions de journaux ne sont pas rares.

Si le pays a gagné 29 places l’an dernier où il a été classé 37e en 2022 et 66 en 2021, pour les acteurs locaux du milieu, il y a encore des libertés à conquérir. À l’occasion de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse, certains se sont prononcés sur l’exercice de ce métier en Côte d’Ivoire.

“Il faut parfois avoir le courage de toucher là où ça fait mal. Ce qui n’est pas sans risque, car le risque zéro n’existe pas. Mais, pour l’heure, on peut dire qu’il n’y a pas une hostilité générale de l’État vis-à-vis des journalistes, même si on est d’accord qu’il y a des questions sensibles comme liées à la défense, la sécurité”, fait savoir Olivier Yro, président de l’Organisation des journalistes professionnels de Côte d’Ivoire (OJPCI).

Début avril, le quotidien « Le Temps » est notamment sanctionné pour avoir publié la photo d’une juge d’instruction. Un épisode de plus dans les tensions qui s’accumulent entre le camp de l’ancien président ivoirien et les autorités.

Le président de l’Organisation des journalistes professionnels de Côte d’Ivoire estime en outre que les textes de loi régulant la profession de journaliste dans le pays comportent aussi des articles qui limitent le journaliste dans son activité.