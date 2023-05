Le 6e Congrès International de la Société ivoirienne de cardiologie ( SICARD ) dénommé: "AFRICARDIO 2023", a ouvert ses portes, le mercredi 03 mai 2023, à Abidjan autour du thème: « Progrès en cardiologie en Afrique et défis en Afrique subsaharienne ».

Santé: La Côte d'Ivoire abrite le 6e Congrès international de la SICARD

Ce rendez-vous scientifique, qui se tient du 03 au 05 mai, a pour objectif d’apporter des réponses aux problématiques de prises en charges de maladies cardiovasculaires en Afrique.

La rencontre vise, plus spécifiquement, à sensibiliser les populations dans la prise de conscience de la gravité de ces maladies cardiovasculaires.

"Nous attendons énormément des réflexions et des recommandations de nos experts car les maladies cardiovasculaires font des ravages dans notre pays, en Afrique et dans le monde. Entre 2009 et 2019, la Côte d’Ivoire a enregistré 22 376 décès dus aux crises cardiaques et à l'accident vasculaire cérébral (AVC)", a precisé le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture, Dimba N'Gou Pierre, sur les réseaux sociaux.

Avant de rappeler les efforts consentis par le gouvernement dans ce domaine. "Afin d'inverser la tendance, l'État fait sa part en construisant et en équipant de nouvelles infrastructures sanitaires telles que, l’Institut de cardiologie de Bouaké; tout en déployant des cardiologues dans les Pôles régionaux d’excellence sanitaire (PRES) et en incluant l’Hypertension artérielle et le Diabète dans le panier de soins de la CMU(Couverturemaladieuniverselle)", se félicite Dimba Pierre.

Et au premier responsable de la Santé des Ivoiriens de lancer: "C'est avec une synergie d'actions que nous parviendrons à réduire l'impact des maladies cardio-vasculaires sur nos populations".

AFRICARDIO est meublé de 05 sessions plénières; 08 ateliers de formation continue sur différents aspects de la pratique cardiologie( la clé du sommeil; l’échographie cardiaque et vasculaire, prise consacré à la prise en charge des urgences cardiovasculaires);

12 sessions thématiques sur des grands axes de la matière; 15 sessions de communication libre pour mettre en exergue les avancés de la prise en charge des populations au quotidien.

Les innovations de cette édition est la participation des experts de la sous régions venant du Maroc, Tunisie, de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Durant ce congrès, il y aura des ateliers de pratiques en temps réel avec des experts européens, ainsi qu’un symposium soutenu par des laboratoires pharmaceutiques.

Tizié TO Bi

Correspondant régional