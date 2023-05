Dimba Pierre: « La finalité de toute politique est d’arriver au développement»

Le village de Banguié 1, situé à quelques encablures d’Agboville, a connu, le dimanche 30 avril 2023, une ambiance particulière. Et pour cause, le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba Pierre a procédé à l’investiture de Nanan Édi Ékissi Adolphe, le nouveau président de la mutuelle des chefs des villages de la commune d’Agboville (MUCHECA).

« Je suis très heureux de me retrouver parmi vous parce qu’il s’agit de venir à la rencontre de mes parents que vous êtes afin de vous apporter mon soutien. La mise en place de la mutuelle est une belle initiative parce que lorsqu’on est ensemble, unis, on peut faire de grandes choses », s’est félicité le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, en présence du préfet de région Sihindou Coulibaly, du sénateur Ékissi Béhou, de Choho Thomas, 3e adjoint au maire et de Nanan N’Dori Joseph, président de la Chambre régional des rois et chefs traditionnels.

La mutuelle, selon Dimba Pierre, parrain de la cérémonie, offre un cadre de fraternité, de solidarité à l’ensemble des chefs de la commune d’Agboville, chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa. « Chers chefs, se mettre ensemble est une bonne chose. Et aujourd’hui, en prenant l’engagement de vous regrouper vous devez travailler ensemble pour que cette mutuelle soit au service des membres que vous êtes.

Au-delà des membres, elle doit servir l’ensemble des populations en renforçant le rôle du chef aux côtés des autorités administratives, des élus et cadres que nous sommes », a fait savoir le candidat du RHDP aux élections régionales du 02 septembre prochain.

Puis, il a salué le climat de paix et de fraternité qui règne actuellement dans l’Agnéby-Tiassa. Pierre Dimba a ensuite adressé ses remerciements au président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, et au ministre Danho Paulin Claude, respectivement haut patron et co-parrain, représentés à la cérémonie.

« La finalité de toute politique est d’arriver au développement (…) Et, nous commençons à entrer dans la lumière à Agboville et dans l’Agnéby-Tiassa. Mais, nous allons aller encore plus loin si nous savons nous donner la main et si nous nous engageons à travailler ensemble dans l’amour et la vérité. Ne nous éloignons pas de l’essentiel. L’essentiel, c’est l’intérêt commun, l’intérêt des fils et filles de toute la région de l’Agnéby-Tiassa et d’Agboville. Malgré nos diversités, malgré la multitude de candidatures que nous allons avoir, nous devons savoir nous donner la main pour travailler ensemble pour que la cohésion et la paix règnent dans notre belle région », a exhorté le ministre Dimba Pierre.

Créée en 2018, la mutuelle des chefs des villages de la commune d’Agboville compte 19 membres. Sa principale mission est de retrouver la quiétude dans les villages afin de bénéficier du développement local. Édi Ékissi Adolphe, chef de Banguié 1 remplace à ce poste, Adagba Agny décédé en 2022, pour un mandat de 5 ans. Né en 1954, l’éducateur à la retraite est marié et père de 11 enfants.

Tizié TO Bi

Correspondant régional