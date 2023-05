Côte d'Ivoire/ Livraison de repas: L'entreprise Glovo accusée d'abus de position dominante

A l'instar du e-commerce et des VTC, le marché de la livraison de repas qui voit se côtoyer PME et géants, est en plein essor à Abidjan et dans ses environs. A Abidjan, de plus en plus de clients et de restaurateurs se tournent vers ces services qui représentent pour certains un chiffre d'affaires supplémentaire et pour d'autres un gain de temps dans une capitale où se déplacer devient de plus en plus compliqué.

Secteur de la restauration : Glovo s'inquiète-t-il de la montée en puissance de nouveaux services ?

"Je me fais souvent livrer à mon bureau ou à mon domicile. C'est plus simple, et je peux accéder à mes restaurants préférés où que je sois. Pour nous, travailleurs, c'est une excellente chose", déclare Jeanne.A, vendeuse en assurances.

Cette croissance du marché a également décuplé la concurrence dans le secteur. Jumia, Yango Deli, Glovo, plusieurs grandes entreprises se disputent déjà un marché qui croît aussi vite que la classe moyenne ivoirienne.

Il convient d'ajouter qu'il est courant que les marchés en développement comptent au moins trois acteurs importants. Sur ces marchés, l'arrivée de nouveaux acteurs entraîne une croissance de 40 à 60 % du marché total.

Les plateformes en ligne rivalisent pour s'assurer une part de marché et attirent des investissements considérables et des valorisations élevées, ce qui entraîne une croissance économique et une transformation du secteur de la livraison de nourriture en général.

Malheureusement, une croissance intense peut s'accompagner d'une concurrence déloyale et parfois agressive entre les services en ligne. En particulier lorsqu'il s'agit de leurs pratiques commerciales, de leurs conditions contractuelles et des conditions imposées aux restaurants participants.

Glovo, une entreprise espagnole présente sur le marché ivoirien depuis 2019 semble être un pionnier et le plus grand acteur dans ce domaine à Abidjan avec plusieurs centaines de livreurs et de nombreux clients.

Cependant, ce leadership semble de plus en plus contesté. Face à cette situation, l'entreprise, selon plusieurs restaurateurs contactés, se livre à un abus de position dominante, un acte dénoncé par le droit de la concurrence.

De quoi s'agit-il ?

L'abus de position dominante consiste, pour une entreprise présente sur un marché, ou un groupe d'entreprises, à adopter un comportement visant à éliminer, contraindre ou dissuader tout concurrent d'entrer ou de se maintenir sur ce marché ou un marché connexe, faussant ainsi la concurrence.

Dans le cas de Glovo Côte d'Ivoire, les restaurateurs contactés ont dénoncé les pressions exercées par la société pour obtenir d'eux des contrats d'exclusivité :

"Ils proposent soit d'augmenter le montant de la commission que vous leur versez, soit de baisser ce montant à condition que vous signiez un contrat d'exclusivité avec eux. Dans une économie libérale, je suis libre de collaborer avec tout le monde, pourquoi cette pression pour un contrat d'exclusivité", dit anonymement un restaurateur, non sans nous présenter ses échanges avec les responsables de Glovo.

La dénonciation des pratiques d'asservissement des restaurants par Glovo est de plus en plus fréquente sur le marché. Ce qui n'était au départ que des rumeurs est désormais étayé par des faits. Ils fixent des conditions commerciales pour entraver les activités des concurrents, par exemple en interdisant aux restaurants de participer à d'autres plates-formes de livraison de repas sans justification. Les pertes économiques potentielles liées à de nouveaux partenariats sont si importantes que l'idée même d'un nouveau partenariat en dehors de Glovo ne sera pas fondamentalement une option commerciale. Les représailles potentielles en cas de résiliation de l'accord avec Glovo, sous la forme d'une majoration de 10 % de la valeur ajoutée brute de tous les partenaires, sont également insensées.

"La concurrence est une bonne chose pour le client. Le secteur de la restauration est un secteur concurrentiel, alors pourquoi vouloir fuir la concurrence ?", a déclaré notre interlocuteur, ajoutant que combattre la concurrence par ces pratiques dans le contexte de la lutte contre la cherté de la vie est "tout simplement anti-citoyen".

Une autre source du secteur de la restauration a déclaré avoir discuté avec Glovo de la renégociation de certains détails du contrat. Voici la réponse téléphonique de l'un des employés de Glovo : "Nous vous avons proposé de renégocier le contrat à la baisse en ce qui concerne l'exclusivité et, apparemment, ce n'est pas dans votre intérêt. Nous devons renégocier l'augmentation de la commission". Et d'ajouter - "Ce n'est pas un problème de ne pas vouloir d'exclusivité. Mais dans ce cas vous allez envoyer une lettre de préavis de 1 mois. Cela nous permettra de préparer un contrat avec une augmentation de la commission".

Les restaurateurs n'osent pas s'exprimer en raison des conditions strictes de l'accord, qui entraînent d'importantes pertes financières pour eux. Cet interlocuteur a également partagé avec nous quelques détails et exposé quelques articles de l'accord de partenariat avec Glovo. Par exemple, il s'agit d'amendements au contrat principal avec ce partenaire, contenant diverses dispositions pro-exclusives. Si un restaurant souhaite coopérer avec un autre agrégateur de livraison de nourriture, il doit le faire :

"Si l'une des parties souhaite mettre fin à l'accord, elle doit donner à l'autre partie un préavis écrit d'au moins TROIS (3) mois. Si le PARTENAIRE ne respecte pas ce délai de préavis, GLOVO facturera au PARTENAIRE un supplément de DIX POUR CENT (10%) à appliquer au montant des ventes réalisées par le PARTENAIRE par l'intermédiaire de la plate-forme GLOVO depuis le début de la relation commerciale établie entre les parties "

" GLOVO peut prélever une commission de 5% en plus du pourcentage convenu au paragraphe précédent chaque fois que le PARTENAIRE s'engage dans des partenariats similaires avec d'autres sociétés concurrentes de GLOVO dans le secteur desservi (y compris, à titre d'exemple, mais sans s'y limiter, Deliveroo, Resto-in, Ubereats, Amazon Eats, JustEat, Rappi, Wolt, Ifood et Yemeksepeti, Jumia food, Yandex, etc.)

"En plus des 5% mentionnés dans le paragraphe précédent, GLOVO aura le droit de facturer au PARTENAIRE une redevance supplémentaire de 10% sur le total des ventes et/ou services susmentionnés + TVA déjà accumulés au cours des 6 (six) mois précédant le début dudit partenariat avec lesdits concurrents"

Il est peu probable qu'un partenaire de Glovo, qui décide de travailler avec un autre service de livraison de repas, dispose de suffisamment d'argent pour payer la commission facturée par Glovo pour les six mois précédant la coopération. Pour les restaurants, cela nécessitera le retrait d'une grande partie du fonds de roulement, qui aurait pu être consacré au développement de leur propre activité, à l'ouverture de nouveaux restaurants, etc.

D'autres articles de l'avenant contiennent ce qui suit :

" Le PARTENAIRE s'engage à proposer sur l'application GLOVO une offre de réduction de plus de 30% chaque trimestre pendant une durée de 1 (un) mois, sur l'un de ses produits phares (produits figurant dans la liste des dix meilleures ventes de l'application en Côte d'Ivoire en fonction de la disponibilité des produits), sur toute la durée de validité du présent avenant. Le Partenaire s'engage à proposer 4 (Quatre) autres offres promotionnelles par an sur le produit de son choix pendant une durée minimale de deux semaines ".

"Le PARTENAIRE s'engage à ne pas augmenter ses prix par rapport à ceux présents en magasin et s'engage à avoir au moins 90% de ses références sur la plateforme GLOVO".

Toutes ces dispositions ont pour effet de restreindre ou d'entraver la capacité des restaurants individuels à collaborer avec quelqu'un d'autre que Glovo. Les restaurants risquent de perdre la commission supplémentaire de 10 % qui est prélevée sur l'ensemble du GMV accumulé depuis le début du partenariat avec Glovo, et non pas l'année fiscale précédente.

Cela peut constituer une restriction claire de la concurrence, car tous ces amendements comprennent l'imposition, directe ou indirecte, de prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions commerciales déloyales. Cela réduit le désir et la capacité des partenaires à travailler avec différentes plateformes. En conséquence, cet accord avec Glovo joue le rôle d'un contrat exclusif. Il s'accompagne également de certaines obligations pour le partenaire, telles que la parité des prix pour les plats, des événements marketing avec des remises importantes aux frais du partenaire, etc.

Est-ce le seul cas ?

La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays où Glovo a dû faire face aux mêmes accusations. Il semble qu'il s'agisse d'une stratégie globale visant à renforcer sa position sur les marchés d'un pays particulier.

En 2019, Glovo elle-même et Delivery Hero (qui est devenue actionnaire majoritaire de Glovo) ont été accusées de restreindre la concurrence en Égypte. Après enquête, l'autorité locale a établi que les deux parties avaient participé à un comportement anticoncurrentiel illégal, en violation de la loi égyptienne sur la concurrence, afin de limiter la concurrence sur le marché.

En 2022, Glovo et Delivery Hero ont fait l'objet d'inspections antitrust dans l'Union européenne. La Commission européenne était préoccupée par des violations potentielles des lois européennes sur la concurrence contre la formation de cartels et d'autres pratiques commerciales restrictives. Selon l'autre source, l'entreprise n'a pas toujours pris les questions antitrust suffisamment au sérieux. Dans cet article, d'anciens employés de Glovo s'expriment sur la culture de l'entreprise qui consiste à ne pas tenir compte des préoccupations liées aux lois antitrust. Nous pouvons voir quelques opinions sur la façon dont les membres de l'entreprise ont réagi à cette enquête : "Le langage interne, de la part du PDG et d'autres cadres supérieurs, ne semblait pas tenir compte du droit de la concurrence. Ils disaient des choses comme "Nous devons dominer le marché, nous devons atteindre la part de marché maximale, nous devons détruire la concurrence", etc. Delivery Hero a été à nouveau visé en 2022 à Hong Kong. La commission de la concurrence s'est appuyée sur les mêmes préoccupations, à savoir obliger les restaurants à accepter la clause de la nation la plus favorisée et la clause d'exclusivité.

Nous avons trouvé une autre enquête similaire en Serbie. La Commission locale pour la protection de la concurrence a engagé une procédure à l'encontre de la société Glovoap Technologies, propriétaire de la marque Glovo, afin de déterminer si elle a abusé de sa position dominante sur le marché. Les motifs de l'enquête sont similaires à ce que nos sources ivoiriennes ont révélé précédemment. La Commission affirme que les accords que Glovo a conclus avec ses partenaires en Serbie contiennent des dispositions qui peuvent rendre difficile, voire impossible, l'expansion du marché pour les entreprises concurrentes.

De tels cas prouvent notre point de vue sur la stratégie globale de domination dure du marché. Elle affecte non seulement les entreprises et les autres acteurs du marché, mais aussi les utilisateurs. Ils sont confrontés à un choix plus restreint et à des prix plus élevés.

Que dit la loi ?

En Côte d'Ivoire, ce type de comportement anticoncurrentiel est interdit par la loi : "L'abus de position dominante est interdit. Sont frappées de la même interdiction, les pratiques analogues à l'abus de position dominante, mises en œuvre par une ou plusieurs entreprises ", dit l'article 12 de l'ordonnance 2013-662 relative à la concurrence.

Les clauses de l'accord de Glovo avec les restaurants sont anticoncurrentielles, principalement d'un point de vue économique. Cela augmente encore les barrières économiques à l'entrée pour d'autres acteurs du marché souhaitant potentiellement concurrencer Glovo en Côte d'Ivoire.

Nous pensons qu'il serait bon que la Commission de la concurrence de Côte d'Ivoire examine ces plaintes de plus près. Les restaurateurs locaux estiment en effet que la conduite et les conditions commerciales imposées par les opérateurs de plateformes aux restaurants doivent être équitables, non contraignantes et non discriminatoires.

Joint sur le numéro du service clientèle, un responsable de Glovo a tenu à relativiser la grogne contre l'entreprise.

"Il y a des stores qui travaillent avec Glovo. Il y en a d'autres qui travaillent avec d'autres applications. C'est une affaire de proposition. Si vous souhaitez travailler avec Glovo uniquement, vous avez une bonne commission. Si vous souhaitez travailler avec plusieurs applications, c'est négociable. Il existe de grands stores qui travaillent avec plusieurs applications", nous a-t-il confié.