Affaire "Makosso invité de La 3" : Grosse colère des Ivoiriens contre la RTI, Didier Bléou interpellé

Une affiche de La 3 circule sur la toile faisant état de la présence de Camille Makosso à l’émission Peopl’Emik ce vendredi 5 mai. Mais, des internautes ne veulent pas de cette invitation encore moins de la diffusion de l’émission.

Camille Makosso indésirable à PPLK de La 3

Le Révérend-pasteur, Camille Makosso a le sommeil trouble depuis quelques temps. Il ne manque pas d’occasion où le cyberactiviste n'est au centre d’une quelconque polémique sur les réseaux sociaux.

Il n’y a pas longtemps, l’influenceur a été cloué au pilori par les internautes après que le Bureau d’Information et de la Presse des Armées (BIPA), a révélé qu’il n’avait jamais fait partie de l’effectif de l’Ecole Militaire Préparatoire Technique (EMPT), de Bingerville.

Pour faire la lumière sur cette affaire, le Pasteur le plus controversé de la Côte d’Ivoire sera l’invité ce vendredi 5 mai sur la chaîne La 3 à l’émission Peopl’Emik. Depuis l’annonce de la présence de Camille Makosso avec l’affiche sur la toile, il y a une levée de boucliers partout.

Les internautes grognent fort et ne veulent pas de l’influenceur sur le plateau de l’émission et surtout de la diffusion de l’émission sur La 3. Un journaliste et aujourd’hui promoteur du chocolat en Côte d’Ivoire, Fulbert Koffi, est le premier à monter au créneau en s’adressant au Directeur Général de La 3.

‘’Bonjour DG Didier Bléou. Pourrais-ton surseoir à cette émission ? L’Institution a produit un communiqué. On dira, pour aller plus loin, le gouvernement s’est prononcé. Le vent emporte généralement tout ce qui se trouve dans sa direction. S’il doit avoir un invité, ça doit être un responsable de l’EMPT et non M Makosso. Peu importe le sujet que l’émission prévoit traiter, ce n’est même pas le moment de le voir sur un plateau télé à Fortiori celui de la RTI. C’est quand même, la chaîne leader. Même ceux qui aiment « Gbairai », ne l’ont pas encore fait. Svp, annuler cette émission’’, pousse-t-il son coup de gueule à travers une publication.

D’autres internautes lui ont emboîté le pas comme un ancien agent de la RTI, Laurent Sery. ‘’Eh quand tu fais émission, il faut avoir pitié de ceux qui regardent! Pour parler comme le Sage. La marmaille c'est le mensonge pour l'arnaque et l'escroquerie déguisée en concept maquillé. Il y a une polémique qui concerne une prestigieuse institution de défense de notre Côte d'Ivoire et comme ça alimenté le contenu des interventions et réactions sur les réseaux sociaux, vous avez trouvé un sujet pour avoir de l'audience. Supposons que c'est le concept de l'émission peoplemik qui vous inspire. Attendez, c'est quoi une télévision nationale? C'est la vitrine du pays , donc ce que vous diffusez reflète l'image et la mentalité des Ivoiriens. Donc nous sommes d'accord pour la promotion des antidouleurs? Du mensonge, des grossièretés et bassesses qui attirent selon vous, beaucoup de téléspectateurs? Il y a eu des faits qui impliquent des artistes, invitez-les comme vous le faites, mais gardez vous de donner la parole pour justifier et donner un droit de réponse alors que l'EMPT a démenti avoir eu le sieur marmailleur dans leur prestigieuse école’’, indique-t-il.

Les téléspectateurs attendent de voir à 13h 30 mn, la réaction des responsables de La 3 sur la polémique.