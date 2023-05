Côte d'Ivoire : La production de pétrole brut en nette progression

Le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a affirmé que du 1er janvier au 31 décembre 2022, les productions de pétrole brut et de gaz naturel sont respectivement estimées à 9,3 millions de barils et à 90,3 millions de BTU, correspondant à des débits de 25,5 mille barils par jour de pétrole brut et à 247,5 mille BTU par jour de gaz naturel. Il s’exprimait à l’issue du Conseil des ministres tenu le mercredi 03 mai 2023 à Abidjan.

« La production de pétrole brut enregistre une progression de 6,01% par rapport aux résultats obtenus en 2021 à la même période. Cette performance s’explique principalement par la mise en production de nouveaux puits sur le bloc CI-27 combiné à une plus grande disponibilité des installations du champ Espoir.

Quant à la production de gaz naturel, elle connaît une hausse de 7,76% liée à la croissance des ventes sur le bloc CI-27, à la suite de la mise en production de nouveaux puits et à l’augmentation de la demande en gaz », a expliqué Amadou Coulibaly.

La valorisation de la part État de pétrole brut et de gaz naturel est de 295,24 millions de dollars US, environ 185,63 milliards de FCFA, en hausse de 110% par rapport aux performances obtenues pendant la même période en 2021.

Selon le porte-parole du gouvernement, ces tendances résultent des effets combinés de l’augmentation de la production et des prix de valorisation du pétrole brut et du gaz naturel.

Source : CICG