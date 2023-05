Côte d'Ivoire / Ministère des mines et du pétrole: Mamadou Sangafowa place ses hommes

Mamadou Sangafowa Coulibaly, ministre ivoirien des mines, du pétrole et de l'énergie, met en place ses hommes au sein des différents départements de son ministère, un an après sa prise de fonction. Il a décidé de limoger plusieurs hauts fonctionnaires implantés de longue date.

Mamadou Sangafowa Coulibaly fait le ménage au ministère des mines et du pétrole

Après son grand retour au gouvernement, le ministre des mines, du pétrole et de l'énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a attendu un an pour procéder à ses premières nominations au sein des différentes directions de son ministère. Elles ont été validées par le chef de l'Etat Alassane Ouattara et le premier ministre Patrick Achi.

Ministre de l'agriculture de 2010 à 2019, Mamadou Sangafowa Coulibaly avait été limogé en raison de sa proximité avec l'ancien premier ministre Guillaume Soro. Il a regagné la confiance du chef de l'Etat grâce à Téné Birahima Ouattara, frère cadet d'Alassane Ouattara et influent ministre de la défense.

Proches de Toungara et Cissé

Mamadou Sangafowa Coulibaly s'est séparé de plusieurs hauts fonctionnaires en poste depuis de nombreuses années au ministère et proches de ses prédécesseurs, Adama Toungara, actuel grand médiateur de la République, ainsi qu'Abdourahmane Cissé, secrétaire général de la présidence.

Le directeur général de l'énergie, Sabati Cissé, en poste depuis 2011 et intime d'Adama Toungara, a été limogé au profit d'Ehouman Narcisse Kalifa, ancien cadre de la Compagnie ivoirienne d'électricité (CIE). Le directeur général des hydrocarbures, Jean-Baptiste Aka, fait aussi les frais de ce coup de balai : il quitte cette fonction stratégique, qui intervient dans la gestion et la régulation commerciale des produits pétroliers, qu'il cumulait avec celle de directeur de cabinet d'Abdourahmane Cissé, pour laisser la place à Kouamé Bienvenu Esse, qui a travaillé au sein de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE).

Ce dernier est proche de Narcisse Koffi N'dri, l'ex-directeur de cabinet de Thierry Tanoh puis d'Adama Toungara. Enfin, à la Direction générale des mines et de la géologie (DGMG), le ministre a nommé Seydou Coulibaly en remplacement d'Ibrahima Coulibaly.

Source: Africaintelligence